Nombres, cálculos e indefiniciones en Unidos en el inicio de la rosca constituyente

No será tarea sencilla por más que, por lo bajo, algunos dirigentes sostengan que todo está medianamente cocinado por la mesa chica del gobernador. Los propios representantes descuentan que habrá momentos de tensión hasta llegar a la síntesis porque es una alianza heterogénea, con posturas reformistas y no tanto, conservadoras y progresistas. Por lo tanto, lo ideológico pesará en el diseño .

Como se dijo, Pullaro encabezará la nómina por ser el gran elector de la alianza y porque le servirá para plebiscitar su gestión. Promete un equilibrio entre hacer campaña y no desatender la gestión que cerró un año positivo, sobre todo en materia de seguridad, aunque tuvo un pequeño repunte en homicidios en enero en comparación con la baja récord del 2024.

El segundo lugar será toda una disputa. La vicegobernadora Gisela Scaglia, lo pretende y, de obtenerlo, sería un logro funcional a su fortalecimiento dentro del PRO que conduce en la provincia después de fuerte discusión interna.

Si bien hasta este momento repetir la fórmula que ganó la gobernación era la opción más firme y lógica porque no resistía demasiadas objeciones tras aquel triunfo, este miércoles al mediodía había quienes entendían que la vice no ocuparía ese lugar. Razonan que es una elección distinta y que su figura no representa un electorado concreto y definido.

pullaro sdasd.jpeg Pullaro encabezará la lista de Unidos para los convencionales constituyentes

En tanto, el Partido Socialista, como uno de los socios mayoritarios, también quiere ocupar ese lugar con Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados. La carta que venden es la experiencia técnica, estudio de los temas y chapa política para un momento histórico.

En el sector más duro de la alianza leen que no es conveniente llevar en segundo lugar una figura progresista en estos tiempos de confrontación donde cabe más el perfil de centroderecha. Hasta entienden que esa premisa se valida al ver enfrente figuras como Amalia Granata y Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza. El socialismo explica que aún ni arrancaron a hablar.

Con esta lógica podría razonarse que las fichas para un cuerpo a cuerpo derechoso se colocaría a Carolina Losada como segunda, pero ni en el radicalismo están del todo convencidos. Nada garantiza que arrastre los votos que en algún momento obtuvo. ¿Entonces? ¿Una carta bajo la manga? ¿Una outsider? De nuevo: trascendidos selectivos para todos lados.

Discusiones

Será un ámbito para debatir también algunos lineamientos y posicionamientos sobre los artículos que se debatirán. Lo dicho: no es lo mismo la interpretación de un tema para un convencional progresista que para un conservador o un evangélico. Vale recordar que la reforma definirá qué sociedad se busca, qué Estado y qué valores.

Otro factor de complejidad en el armado de la lista es que el tiempo apremia. La resolución del Tribunal Electoral fija para el 2 de febrero el plazo para la presentación de reconocimiento de alianzas ante el propio tribunal mientras que las listas deberán ser ingresadas hasta el día 7 de febrero ante las juntas electorales de alianzas, frentes o partidos y el 10 ante el Tribunal Electoral. Un suspiro.