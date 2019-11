Mirabella: "Lo de Lifschitz fue una falta de respeto"

El senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, afirmó ayer en referencia al proyecto de presupuesto 2020 que "el gobernador Miguel Lifschitz faltó a la palabra con Perotti, él se comprometió que iba a dejar el presupuesto en manos de la nueva gestión. Nunca tendría que haberlo presentado".

Al respecto agregó que "esto fue una falta de respeto monumental" y aseguró que "el gobernador tiene la responsabilidad de la transición y de cumplir con la palabra que acordó: Dijo que estaba de acuerdo con que Perotti presente el presupuesto. Lo que tenía que hacer era mandar la solicitud para prorrogar la presentación del proyecto".En dialogo con la prensa, Mirabella se mostró preocupado por la falta de información que el gobierno tuvo con la comisión de transición designada por Omar Perotti y advirtió que hace 15 días que presentaron un pedido de informe que aún no fue respondido."Nosotros presentamos hace dos semana un último requerimiento de información que no fue respondido" sostuvo y marcó la diferencia con la anterior transición entre las dos fuerzas políticas: "Cuando el gobernador (Jorge) Obeid entregó el mando, dejó dinero para pagar tres meses de sueldo y nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar, es un situación delicada".Mirabella, quien anteayer asumió la banca en el Senado que dejó Perotti, integra la mesa de transición que designó el gobernador electo para coordinar el traspaso de una gestión a otra.

Desde el inicio, ambos equipos expusieron sus diferencias, cuyo punto máximo del conflicto fue la ley de presupuesto, que finalmente se aprobó ayer en la Legislatura santafesina.