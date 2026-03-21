La Justicia avanza sobre el pago de los viajes de Manuel Adorni

Ordenan levantar el secreto fiscal y bancario en la causa que tiene al jefe de Gabinete bajo la lupa. Se dispuso una medida para identificar a la persona que grabó el video en el que aparece el funcionario abordando un avión para ir a Uruguay

Captura de pantalla. El video de Adorni, su familia y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este.

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal bancario en la causa que investiga quiénes pagaron los recientes viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . La Justicia también solicitó acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se ve al funcionario y su familia tomando un avión para ir a Uruguay , el 12 de febrero pasado.

En la Casa Rosada aseguran tener ya identificada a la persona que tomó las imágenes: se trataría de una delegada sindical cercana a La Cámpora y al diputado nacional Nicolás del Caño (Frente de Izquierda Unidad).

En el círculo íntimo de Adorni desconfían del magistrado y relacionan el escándalo y la velocidad de la Justicia a la internas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y a la intención del propio Lijo de ser fiscal General de la Nación.

Hasta el viernes, la Justicia había avanzado en la investigación sobre los vuelos del jefe de Gabinete, revelando información clave. De hecho, la difusión masiva de las facturas y documentos incorporados al expediente causaron un gran conmoción en la Casa Rosada y alimentaron una interna oficialista que parece no tener fin .

Datos de los vuelos de Manuel Adorni

En ese marco, los datos respecto de quiénes habrían abonado los viajes apuntan a In House SA, una empresa propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío (con programa en la TV Pública). La firma aparece como la que pagó la factura del vuelo privado a Punta del Este.

En el comprobante consta un pago de 4.830 dólares por el traslado de Adorni y su familia. La investigación judicial que comanda Lijo procura determinar si existe un beneficio indebido. Es que la empresa que abonó el vuelo tiene contratos con el Estado en la órbita de la Jefatura de Gabinete, que Adorni encabeza.

Paralelamente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investiga el uso del avión presidencial para un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti.

>> Leer más: Adorni justificó la presencia de su esposa en el avión presidencial durante el viaje a Nueva York

Se trata del primer escándalo que sacudió a Adorni ya que el video del viaje a Punta del Este se conoció después. Por eso, muchos en el gobierno desconfían: la filmación estuvo tres semanas en las sombras y salió a la luz en el peor momento de Adorni.

Por su parte, la Justicia ordenó reconstruir formalmente el circuito del dinero para confirmar si los fondos provinieron efectivamente de esas productoras o si hubo otros aportantes.

Puertas adentro

A dos semanas de la polémica por los vuelos del jefe de Gabinete con su esposa en la delegación oficial que viajó a Estados Unidos, en Balcarce 50 continúan analizando un hecho que esperan no repetir.

En ese contexto, la demora en la coordinación comunicacional para fijar la estrategia defensiva frente a los embates de la oposición se dilató a raíz de que las principales figuras del gobierno se encontraban en Argentina Week, que se realizó en Nueva York. La autocrítica apunta también a una falta de coordinación que empeoró la situación luego de la primera explicación de Adorni en una entrevista televisiva.

Pocos días después, el escenario pareció ordenarse con el mensaje en la red social X de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que llevó al gabinete a replicar la lógica.

Embed Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026

Posteriormente, visiblemente golpeado y pidiendo disculpas, Adorni brindó la última entrevista para cerrar el tema a pedido del presidente Javier Milei, quien lo respaldó y se mostró junto a él en cada actividad contemplada en la agenda de los últimos días.

De todos modos, frente a la continuidad del tema en la escena pública y los reproches de la oposición, en la Rosada se escucharon voces que advirtieron sobre la poca capacidad de respuesta del oficialismo en situaciones de crisis. Incluso, algunos atribuyeron ese déficit a la interna.

Por lo pronto, los libertarios parecen haber cerrado filas para ordenar el discurso, instancia alimentada por los recientes movimientos en la causa $Libra.

Pero los nubarrones se mantienen firmes en el horizonte: tras el escándalo por el viaje de su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos, además de ser señalado como dueño de una vivienda no declarada en el Country Indio Cuá Golf Club, la diputada nacional del monobloque Coherencia Marcela Pagano presentó una nueva denuncia penal contra Adorni.

La legisladora pide que se investiguen presuntas irregularidades del jefe de Gabinete en contrataciones públicas vinculadas con la concesión de Tecnópolis, un tema en el que también estaría involucrada su esposa.