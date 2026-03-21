La Capital | Política | Manuel Adorni

La Justicia avanza sobre el pago de los viajes de Manuel Adorni

Ordenan levantar el secreto fiscal y bancario en la causa que tiene al jefe de Gabinete bajo la lupa. Se dispuso una medida para identificar a la persona que grabó el video en el que aparece el funcionario abordando un avión para ir a Uruguay

21 de marzo 2026 · 18:54hs
Captura de pantalla. El video de Adorni

Captura de pantalla. El video de Adorni, su familia y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este.

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal bancario en la causa que investiga quiénes pagaron los recientes viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Justicia también solicitó acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se ve al funcionario y su familia tomando un avión para ir a Uruguay, el 12 de febrero pasado.

En la Casa Rosada aseguran tener ya identificada a la persona que tomó las imágenes: se trataría de una delegada sindical cercana a La Cámpora y al diputado nacional Nicolás del Caño (Frente de Izquierda Unidad).

En el círculo íntimo de Adorni desconfían del magistrado y relacionan el escándalo y la velocidad de la Justicia a la internas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y a la intención del propio Lijo de ser fiscal General de la Nación.

Hasta el viernes, la Justicia había avanzado en la investigación sobre los vuelos del jefe de Gabinete, revelando información clave. De hecho, la difusión masiva de las facturas y documentos incorporados al expediente causaron un gran conmoción en la Casa Rosada y alimentaron una interna oficialista que parece no tener fin.

Datos de los vuelos de Manuel Adorni

En ese marco, los datos respecto de quiénes habrían abonado los viajes apuntan a In House SA, una empresa propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío (con programa en la TV Pública). La firma aparece como la que pagó la factura del vuelo privado a Punta del Este.

En el comprobante consta un pago de 4.830 dólares por el traslado de Adorni y su familia. La investigación judicial que comanda Lijo procura determinar si existe un beneficio indebido. Es que la empresa que abonó el vuelo tiene contratos con el Estado en la órbita de la Jefatura de Gabinete, que Adorni encabeza.

Paralelamente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investiga el uso del avión presidencial para un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti.

>> Leer más: Adorni justificó la presencia de su esposa en el avión presidencial durante el viaje a Nueva York

Se trata del primer escándalo que sacudió a Adorni ya que el video del viaje a Punta del Este se conoció después. Por eso, muchos en el gobierno desconfían: la filmación estuvo tres semanas en las sombras y salió a la luz en el peor momento de Adorni.

Por su parte, la Justicia ordenó reconstruir formalmente el circuito del dinero para confirmar si los fondos provinieron efectivamente de esas productoras o si hubo otros aportantes.

Puertas adentro

A dos semanas de la polémica por los vuelos del jefe de Gabinete con su esposa en la delegación oficial que viajó a Estados Unidos, en Balcarce 50 continúan analizando un hecho que esperan no repetir.

En ese contexto, la demora en la coordinación comunicacional para fijar la estrategia defensiva frente a los embates de la oposición se dilató a raíz de que las principales figuras del gobierno se encontraban en Argentina Week, que se realizó en Nueva York. La autocrítica apunta también a una falta de coordinación que empeoró la situación luego de la primera explicación de Adorni en una entrevista televisiva.

Pocos días después, el escenario pareció ordenarse con el mensaje en la red social X de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que llevó al gabinete a replicar la lógica.

Embed

Posteriormente, visiblemente golpeado y pidiendo disculpas, Adorni brindó la última entrevista para cerrar el tema a pedido del presidente Javier Milei, quien lo respaldó y se mostró junto a él en cada actividad contemplada en la agenda de los últimos días.

De todos modos, frente a la continuidad del tema en la escena pública y los reproches de la oposición, en la Rosada se escucharon voces que advirtieron sobre la poca capacidad de respuesta del oficialismo en situaciones de crisis. Incluso, algunos atribuyeron ese déficit a la interna.

Por lo pronto, los libertarios parecen haber cerrado filas para ordenar el discurso, instancia alimentada por los recientes movimientos en la causa $Libra.

Pero los nubarrones se mantienen firmes en el horizonte: tras el escándalo por el viaje de su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos, además de ser señalado como dueño de una vivienda no declarada en el Country Indio Cuá Golf Club, la diputada nacional del monobloque Coherencia Marcela Pagano presentó una nueva denuncia penal contra Adorni.

La legisladora pide que se investiguen presuntas irregularidades del jefe de Gabinete en contrataciones públicas vinculadas con la concesión de Tecnópolis, un tema en el que también estaría involucrada su esposa.

Noticias relacionadas
Manuel Adorni aseguró que su pareja fue invitada y su embarco no generó un costo adicional para el Estado

Adorni justificó la presencia de su esposa en el avión presidencial durante el viaje a Nueva York

El presidente Javier Milei disertó en el cierre de un foro de ultraderecha realizado en Hungría.

Javier Milei llevó la "batalla cultural" a una cumbre de ultraderecha en Hungría

El presidente Javier Milei en una de sus visitas a Israel. 

El mito de la falta de oposición

El exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado a 9 años de prisión por corrupción.

Abogados penalistas repudian la "intervención mediática" en torno a la causa en la que se juzga a Patricio Serjal

Ver comentarios

Las más leídas

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Newells pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Newell's pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Lo último

Newells ganó por primera vez en 2026 y volvió a sumar de a tres después de 11 partidos

Newell's ganó por primera vez en 2026 y volvió a sumar de a tres después de 11 partidos

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti le dio la victoria tan esperada

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti le dio la victoria tan esperada

Jockey de Venado Tuerto dio la nota en el Torneo Regional al vencer al último campeón

Jockey de Venado Tuerto dio la nota en el Torneo Regional al vencer al último campeón

Newell's pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Walter Mazzantti aprovechó un centro de Jerónimo Russo y anotó a los 84' el único gol del partido

Newells pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo
Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial
Policiales

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial

El tiempo en Rosario: domingo otoñal y con nuevas lluvias en el horizonte
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo otoñal y con nuevas lluvias en el horizonte

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Por Claudio Berón
Policiales

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial
La Ciudad

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Newells pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Newell's pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Newells necesita un triunfo que lo haga reaccionar y lo saque de terapia intensiva

Newell's necesita un triunfo que lo haga reaccionar y lo saque de terapia intensiva

Ovación
El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti le dio la victoria tan esperada
Ovación

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti le dio la victoria tan esperada

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti le dio la victoria tan esperada

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti le dio la victoria tan esperada

Jockey de Venado Tuerto dio la nota en el Torneo Regional al vencer al último campeón

Jockey de Venado Tuerto dio la nota en el Torneo Regional al vencer al último campeón

La vuelta de Di María es una de las dudas en un Central, que podría regresar un histórico

La vuelta de Di María es una de las dudas en un Central, que podría regresar un histórico

Policiales
Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial
Policiales

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

La Ciudad
Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

El tiempo en Rosario: domingo otoñal y con nuevas lluvias en el horizonte

El tiempo en Rosario: domingo otoñal y con nuevas lluvias en el horizonte

Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos

Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras
Policiales

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe
La Ciudad

Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe

Todo definido: días, horarios y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores
Ovación

Todo definido: días, horarios y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada
Policiales

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación
Información General

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea
POLITICA

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo
POLICIALES

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983
Política

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja