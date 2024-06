Milei no viajará a la cumbre del Mercosur en Asunción para evitar un cara a cara con Lula

Este lunes 8 de Julio está prevista la reunión de Jefes de Estado del bloque. El mandatario argentino no irá. La decisión se tomó tras las críticas cruzadas con el brasileño, que le había exigido “disculpas por decir tonterías”

El presidente Javier Milei no viajará a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, prevista para el próximo lunes 8 de julio, y evitará así compartir escenario con el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, con quien tuvo esta semana un cruce de declaraciones que tensaron al extremo el vínculo entre ambos.

“El Puerto de Asunción, con su rica historia cultural, albergará la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, a desarrollarse bajo la Presidencia Pro Tempore paraguaya. Las actividades serán del jueves 4 al lunes 8 de julio, ocasión en que Paraguay entregará a Uruguay la Presidencia Pro Tempore ”, es la frase que publica el portal oficial del bloque de América del Sur. Esa definición bucólica no parece contener la efervescencia que hay en el seno del Mercosur, principalmente entre los mandatarios de los dos socios principales.

“Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije, comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, afirmó el primer mandatario argentino, en una entrevista televisiva.