Milei en Expoagro: al comenzar su discurso, el presidente respaldó la actuación de Bullrich

En otro tramo de su alocución, también tuvo buenas palabras para Espert. "No casualmente mi slogan en campaña coincidía con alguien que compitió conmigo que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno", destacó. Y recordó la famosa frase "El que las hace las paga" y remarcó: "Los buenos son los de azul y los hijos de puta qu eandan con trapos en la cara y queman auto y amenazan porque no quieren perder sus curros son los malos, son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos". Para terminar esa parte de su discurso con un contudente y repetido: "No vienen contra mí, vienen por ustedes, yo solo estoy en el medio. Si acelero en las curvas, ahora voy a hacerlo mucho más".