Milei dijo que le hizo ruido la visita de diputados libertarios a represores: "No es mi agenda"

El presidente Javier Milei se despegó de la visita a represores al penal de Ezeiza por parte de un grupo de diputados de La Libertad Avanzada . El presidente dijo que le hizo ruido porque no forma parte “de su agenda” política.

"Absolutamente (me hizo ruido) porque esa no es mi agenda. Habrá que investigar cómo fue movido eso. Fue hecho con intenciones... el cura que organizó eso terminó siendo echado. Me insultaba por YouTube. Habrá que ver que links hay ahí", expresó en Radio Rivadavia.