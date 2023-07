Javier Milei desplegó una breve pero intensa actividad política en Rosario

No fue una marea humana la que se acercó a Milei. Apenas un centenar de militantes , en su mayoría jóvenes, mezclados con algunos curiosos, lo mimaron a lo largo de casi una hora, lapso en que logró caminar una cuadra hasta subirse otra vez a la combi blanca en Mitre y Córdoba.

milei3.jpeg

“¡No lo veo, no puedo verlo!”, le suplicaba una mujer a su hija, desesperada porque no lograba contacto visual con su ídolo. “Ahí está, se le ve la porra”, se contentó luego, pero no se animó a ir a su encuentro, acobardada por los atisbos de avalancha que se insinuaban cada vez que el candidato libertario podía avanzar unos pasos.

“Te amo, peluca”, le gritó un muchacho vestido de negro, blandiendo un ejemplar de “El fin de la inflación”, el último libro de Milei.

Un vendedor de medias que recorría la peatonal creyó ver en esa módica pero compacta multitud la oportunidad para hacerse de unos pesos, pero se fue sin nada. “Eh, después dicen que quieren ayudar a los pobres”, fue la amarga queja que soltó, afectado por tanta indiferencia.

milei2.jpeg

Otro joven se acercó en modo de pendencia. Se identificó como un desocupado y empezó vociferar contra los políticos por su situación, una herejía para los seguidores del líder libertario, que basan su discurso en la aniquilación de la casta. “Qué culpa tiene Milei, por qué no vas a la Municipalidad a quejarte”, lo cruzó un militante, que de paso le reprochó la marca del calzado. “Ni yo tengo esas zapatillas”, lo intentó clausurar.

Al costado, sin involucrarse con la turba, miraban la escena Vittorio y Bruno de manera muy reposada, siguiendo a cierta distancia los movimientos de su candidato.

Vittorio tiene 19 años y dijo a La Capital que se acercó de “rebote” a Milei. “Un día estaba mirando historias en Instragram y apareció un mensaje de Milei. Yo estaba cansado de todo y me parecieron bien sus ideas”, explicó el joven, quien aseguró que es la primera vez que se interesa por la política.

Un poco más sofisticada fue la explicación de Bruno, de 32 años, que trabaja como ingeniero de sistema. “Cuando empecé a entender sobre cómo funciona la economía, lo empecé a seguir por Youtube. Es primordial lo que quiere hacer con el Banco Central, que es el responsable de la inflación con su máquina de hacer billetes, que produce déficit fiscal y aumenta la pobreza”, dijo el joven a La Capital sobre las razones de su entusiasmo con la política, y en especial por “El león” Milei.

De las pocas palabras audibles que se le pudo escuchar a Milei desde ese círculo apretado, posiblemente destinada a un fanático que se le acercó a pedirle una foto, fue que está seguro de entrar al ballottage y ganar finalmente la elección para colgarse la banda presidencial.

Señales en Santa Fe

“A pesar de todas las operaciones que nos hacen, tenemos fe que vamos a tener una buena elección, sobre todo en Santa Fe”, afirmó el diputado provincial Mayoraz, segundo en la nómina que encabeza Diez como representantes de Milei en la provincia.

Mayoraz aseguró que La Libertad Avanza tiene una intención de 20 puntos en la provincia. Si esa proyección se confirma en las urnas, la fuerza libertaria colocaría dos diputados por Santa Fe.

El diputado provincial, que en su momento compartió bloque con Amalia Granata en la Legislatura, dijo que nota mucha entusiasmo de la militancia de Rosario, que se acerca al local partidario para anotarse como fiscales en las elecciones del 13 de agosto.

“Ya tenemos anotados unos cinco mil fiscales. Venimos bien y esta presencia de Milei va a seguir potenciando a nuestro espacio”, cerró Mayoraz.

Milei llegó a Rosario proveniente de la ciudad de Santa Nicolás, donde desarrolló una actividad similar, siempre acompañada por su hermana Karina. Forma parte del “Milei tour”, una campaña que empezó el candidato con el objetivo de realzar su perfil luego de las denuncias por la venta de candidaturas en ese espacio. “Esas fueron operaciones de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich”, despejó Mayoraz.