Milei contó su fuerte historia familiar antes de ser candidato a presidente

Javier Milei describió de manera descarnada su niñez y el complejo vínculo que mantuvo con sus padres. Y lo hizo de manera brutal, claro que por entonces no se había convertido en el máximo referente de la vida política del país tras ser el precandidato a presidente más votado en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (Paso). "Con mis papás llevamos casi diez años sin hablarnos. Vos no llegás a una decisión así porque sí. Yo considero que debés vincularte con la gente que te da vínculos sanos. Es un accidente de la vida el vínculo sanguíneo. Por eso, en ese sentido, para mí no es tan dramático . La gente tóxica te la sacás de encima", le contó el histriónico líder libertario hace cuatro años a Nicole Neumann en el programa Todas Nuestras.

El candidato en ese momento llamaba "mis progenitores" y no "mis padres" a Norberto Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich, y lo fundamentaba diciendo que no compartía sus valores y principios, aunque en todo momento dejó en claro que el único familiar que realmente le importaba y tenía cerca es a su hermana Karina Milei, quien hoy es su persona de máxima confianza también en el terreno político.

Milei no ocultó sus sentimientos cuando compartió situaciones que lo alejaron de su familia . "A mí me tocó que mis padres sean muy tóxicos. Pero creo que todos los maltratos que me tocaron vivir, ya sean físicos o psicológicos, hicieron que eso haya afectado mi personalidad. Porque te imaginarás que cuando digo las cosas que digo son bastante pesadas. Pero del otro lado, cuando yo digo las cosas que pienso, también hay gente pesada que me dice cosas y todo eso a mí no me causa miedo. Seguramente será por las palizas que recibí”.

Pero Milei no solo habló de su difícil niñez y trato familiar con Nicole Neumann, también lo hizo años atrás en Debo Decir (América TV). "De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida".

"Todas esas palizas que yo recibía cuando era chico hacen que hoy no le tenga miedo a nada. Cuando viene una situación de alto estrés donde todos están asustados y nadie sabe qué hacer, yo resuelvo como si nada", manifestó.

hermanos.jpg Javier Milei y su hermana Karina cuando eran pequeños y por entonces vivieron una niñez muy complicada.

También en PH: Podemos Hablar (Telefe) Milei confió que rescataba su vínculo con una de sus abuelas: "Si pudiera volver a tener una cena con alguien que no está sería con mi abuela materna Elia y con quien fue su marido. Porque ella enviudó cuando mi mamá tenía catorce años y fue un ejemplo de vida, una luchadora, una gladiadora. Era hija de italianos y una remadora porque imaginate que su hija era chica y tenía que llenar la olla. La verdad, si existió alguien carente de maldad fue ella".

Y para destacar cómo su abuela y quien fue su pareja lo ayudaron en ese entorno tan complejo, agregó: “Después ella se casó con un hombre que para mí fue muy importante, porque me vio en mi proceso universitario, que fue bastante complicado. Básicamente, me la hacían muy difícil en mi casa. Mi madre me hacía las mil y unas, por ejemplo, llegaba la época de los finales y me dejaba de hablar, me generaba situaciones de mucho estrés para que me fuera mal”.

Ya luego de las Paso, en las que irrumpió en la escena política nacional como el precandidato más votado, Javier Milei reconoció en Crónica que ante su triunfo no recibió ningún tipo de llamado o comunicación de parte de sus padres para felicitarlo: "No me llamaron. Tampoco estoy peleado con ellos. El problema central es que tengo 2.500 mensajes acumulados. Ni siquiera puedo atender el teléfono. Suena todo el tiempo y lo tengo que apagar. Incluso, me equivoqué y antes de entrar al estudio de televisión lo prendí sin querer".