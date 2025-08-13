Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Un destacado exdelantero millonario habló sobre el mal momento del delantero uruguayo y expresó su deseo de que pueda revertirlo

Boca atraviesa un pésimo momento futbolístico, tanto que pasa por la peor racha sin victorias de toda su larga historia. El equipo xeneize acumula una frustración tras otra y ni Miguel Russo logró por ahora cambiar la cara del equipo. Y figuras como Edinson Cavani están en el centro de las críticas.

El rendimiento del equipo también afecta a algunas figuras. Por ejemplo al delantero uruguayo, que está peleado con el gol, juega poco y no se destaca. Más bien lo contrario: pasa desapercibido, no pesa en el juego y no le sirve a Boca.

Por eso, Cavani está siempre en el foco de atención de los hinchas de Boca y también de la prensa deportiva. ¿Tiene que seguir siendo titular? ¿Debe arrancar desde el banco? ¿Está en el tramo final de su carrera?

En ese marco, en el que casi todos tienen algo para decir sobre el uruguayo, sorprendió la defensa que hizo del futbolista un exjugador que surgió en Newell's, donde fue dos veces campeón, y también se destacó en River, cuyos simpatizantes lo adoran.

Se trata de Ignacio Scocco, un delantero habilidoso y con gran olfato para el gol que brilló en River en los primeros años de Marcelo Gallardo al frente del equipo. Jugó 90 partidos con la banda roja, en los que marcó 38 goles, dio siete asistencias y levantó cinco títulos, incluyendo la histórica Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid.

"Es una falta de respeto"

En diálogo con el programa Gol Gana, conducido por Gastón Edul en el canal de streaming Olga, el exjugador nacido en Hughes expresó: “Me da bronca el destrato de la gente hacia él. Lo que está pasando me parece una falta de respeto”.

Más adelante, Scocco resaltó la trayectoria y jerarquía de Cavani: “Le tengo un respeto enorme. Es una figura mundial”, señaló y trazó un paralelismo con las críticas que en su momento recibió Gonzalo Higuaín en la selección argentina.

Por último, Scocco expresó su deseo de que el atacante charrúa pueda revertir este momento improductivo en Boca. “Todos los jugadores hemos tenido etapas en las que nada sale bien y la presión empeora todo con cada partido", dijo y remató: "Es muy difícil salir de esa espiral”.