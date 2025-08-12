La Capital | La Ciudad | preso

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

El hombre debió ser derivado al hospital Eva Perón ya que tenía una bombilla de mate atravesada en el tórax. Fue operado esta tarde y pudieron extirpársela

12 de agosto 2025 · 18:16hs
El interno sintió un fuerte malestar estomacal por lo que le realizaron una placa y encontraron la bombilla. 

Un preso que se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Rosario (CPR) se tragó una bombilla de mate y tuvo que ser operado en el hospital Eva Perón. El hombre, de 35 años, tenía el objeto atravesado en el tórax y fue intervenido quirúrgicamente este martes.

Un presidiario solicitó atención médica el domingo por la noche de manera urgente debido a una fuerte dolencia estomacal. Con las medidas de seguridad pertinentes, fue trasladado al servicio médico para ser atendido.

Al continuar con el malestar, le realizaron una placa radiográfica en la Unidad Penitenciaria ubicada en 27 de Febrero al 7800, y pudieron determinar que había ingerido una bombilla de mate que quedó alojada transversalmente en la cavidad torácica.

En virtud de esto, el interno fue derivado al hospital Eva Perón para recibir una mejor atención, por lo que quedó internado para ser intervenido quirúrgicamente este martes. Tras culminar satisfactoriamente la operación quedará en observación hasta volver al CPR.

Se trata de un hombre de 35 años que ingresó al Servicio Penitenciario para cumplir una condena por abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas simples.

