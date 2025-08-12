El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario

El tipo de cambio retrocedió en los segmentos mayorista y minorista, mientras que los financieros pierden hasta un 0,5%.

El dólar mayorista cayó este martes y se acerca a los $1.300, mientras los financieros retroceden en la antesala de la esperada licitación del Tesoro Nacional , que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , ambos el próximo miércoles.

En el segmento mayorista, el dólar bajó un 0,3% a $1.317,5 y acumula un retroceso del 4,1% en lo que va de agosto.

Al mismo tiempo, en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) perdió un 0,7% a $1.330,76 para la venta y en el Banco Nación (BNA) retrocedió $5 hasta los $1.330.

Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.

Por el lado de los paralelos, el dólar MEP bajó 0,1% a $1.322,82, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,5% a $1.322,59.

A cuánto cerró el blue en Rosario

Asimismo, el dólar blue bajó $5 a $1.314 para la compra y $1.344 para la venta, según un relevamiento en la city de Rosario.

Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de bajas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.349 y que en diciembre llegará hasta los $1.505,5.

En la jornada de ayer las tasas de caución continuaron altas, por encima del 40%, aunque fuentes de mercado esperan que, tras el vencimiento de la Lecap S15G5 de esta semana, las entidades financieras recuperen liquidez y retorno a niveles cercanos al 30%.

Este martes, las tasas de caución operan hasta un 71% (a un día), mientras que los bonos en pesos ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) se recuperan hasta un 4%.