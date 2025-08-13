La Capital | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: la "nueva vida" alejada de las pistas de la estrella de "Drive To Survive"

Tras 14 años como piloto de la máxima categoría, una de las figuras de la serie de Netflix reveló detalles sobre su nueva etapa de introspección

13 de agosto 2025 · 15:15hs
Tras su salida de la Fórmula 1

Tras su salida de la Fórmula 1, Daniel Ricciado comenzó una "nueva vida" de aventuras.

El expiloto Daniel Ricciardo dejó atrás la vorágine de la Fórmula 1 y afronta una etapa de introspección, en la que está alejado de las pistas, cambió su apariencia y descubrió aventuras en lugares insólitos. Durante la conferencia Ray White Connect en Queensland, Australia, charló sobre sus nuevos caminos y dio detalles de su salida de Racing Bulls.

Luego de 14 años en la máxima categoría del automovilismo, su carrera tomó un giro de 180º al ser reemplazado en la segunda escudería de Red Bull. El Gran Premio de Singapur en 2024 fue su despedida y, a partir de allí, indaga nuevas experiencias mientras busca una identidad más allá de las carreras.

Bueno, no me he afeitado la cara. La barba es mi consuelo ahora mismo. Tuve una discusión con mi barbero y luego perdí mi navaja. Han sido seis meses muy duros”, bromeó Ricciardo ante la prensa, con el humor que siempre lo caracterizó y lo llevó a conquistar los corazones de los fanáticos de “Drive To Survive”, la serie de la F1 en Netflix.

Una nueva etapa para el piloto

Ante su repentina salida de la Máxima, el australiano optó por alejarse del foco mediático y dedicarse a nuevos proyectos personales, tales como su línea de ropa y una marca de vinos. A su vez, dedicó sus fuerzas a la introspección y se embarcó en aventuras que como piloto profesional no podía realizar.

>> Leer más: ¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Tras años de vivir a toda velocidad, he encontrado momentos de calma. He hecho senderismo, incluso estuve en Alaska y, por suerte, no tuve un encuentro con osos grizzly. He aprendido a disfrutar más de los pequeños detalles y a valorar a mi familia y amigos. También estoy trabajando en ser menos egoísta y escuchar más a los demás”, confesó en declaraciones consignadas por el medio especializado Motorsport.

Al exponer su lado más reflexivo, Ricciardo aseguró que “de repente” se sintió “un poco más tranquilo” después de vivir una “vida loca y acelerada durante tanto tiempo” y agregó que ya no estaba “rodeado de un montón de gente dando sus opiniones y pensamientos”. Por otro lado, desmintió los rumores que lo vincularon con la nueva escudería Cadillac para 2026.

Noticias relacionadas
Las parejas de los pilotos de Fórmula 1

Amor tras el volante: quiénes son las novias de los pilotos de la Fórmula 1

Franco Colapinto generó un fuerte impacto en la Fórmula 1, a pesar del mal presente de Alpine.

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto, en una nueva clasificación, esta vez para el GP de Hungría.

Tras el accidente en práctica, Franco Colapinto volvió a la pista en Hungría

Tras el GP de Hungría, Fernando Alonso eligió a su rookie favorito de la Fórmula 1.

Fernando Alonso elogió a un piloto de la Fórmula 1: "Si fuese inglés estaría en todas las portadas"

Ver comentarios

Las más leídas

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Lo último

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Fórmula 1: la nueva vida alejada de las pistas de la estrella de Drive To Survive

Fórmula 1: la "nueva vida" alejada de las pistas de la estrella de "Drive To Survive"

La querella de Cristina pide condenar a 15 años de prisión a Sabag Montiel y Uliarte

La querella de Cristina pide condenar a 15 años de prisión a Sabag Montiel y Uliarte

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

Ya son 15 familias que buscan justicia tras sufrir la pérdida de un ser querido. Son querellantes en la causa, al igual que el gobierno de Rosario y Santa Fe
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin
Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana en Rosario
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana en Rosario

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Ovación
Quién es el guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

Quién es el guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

Quién es el guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

Copa Libertadores: la odisea que vivieron los hinchas de Racing en Montevideo

Copa Libertadores: la odisea que vivieron los hinchas de Racing en Montevideo

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Policiales
Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

La Ciudad
El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana en Rosario
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana en Rosario

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Por Carlos Durhand
Ovación

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas
Información General

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos
Economía

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Información General

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria
La Región

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago