Fórmula 1: la "nueva vida" alejada de las pistas de la estrella de "Drive To Survive"

Tras 14 años como piloto de la máxima categoría, una de las figuras de la serie de Netflix reveló detalles sobre su nueva etapa de introspección

El expiloto Daniel Ricciardo dejó atrás la vorágine de la Fórmula 1 y afronta una etapa de introspección , en la que está alejado de las pistas, cambió su apariencia y descubrió aventuras en lugares insólitos . Durante la conferencia Ray White Connect en Queensland, Australia, charló sobre sus nuevos caminos y dio detalles de su salida de Racing Bulls.

Luego de 14 años en la máxima categoría del automovilismo, su carrera tomó un giro de 180º al ser reemplazado en la segunda escudería de Red Bull . El Gran Premio de Singapur en 2024 fue su despedida y, a partir de allí, indaga nuevas experiencias mientras busca una identidad más allá de las carreras.

“ Bueno, no me he afeitado la cara. La barba es mi consuelo ahora mismo. Tuve una discusión con mi barbero y luego perdí mi navaja. Han sido seis meses muy duros”, bromeó Ricciardo ante la prensa, con el humor que siempre lo caracterizó y lo llevó a conquistar los corazones de los fanáticos de “Drive To Survive”, la serie de la F1 en Netflix.

Ante su repentina salida de la Máxima, el australiano optó por alejarse del foco mediático y dedicarse a nuevos proyectos personales , tales como su línea de ropa y una marca de vinos. A su vez, dedicó sus fuerzas a la introspección y se embarcó en aventuras que como piloto profesional no podía realizar.

“Tras años de vivir a toda velocidad, he encontrado momentos de calma. He hecho senderismo, incluso estuve en Alaska y, por suerte, no tuve un encuentro con osos grizzly. He aprendido a disfrutar más de los pequeños detalles y a valorar a mi familia y amigos. También estoy trabajando en ser menos egoísta y escuchar más a los demás”, confesó en declaraciones consignadas por el medio especializado Motorsport.

Al exponer su lado más reflexivo, Ricciardo aseguró que “de repente” se sintió “un poco más tranquilo” después de vivir una “vida loca y acelerada durante tanto tiempo” y agregó que ya no estaba “rodeado de un montón de gente dando sus opiniones y pensamientos”. Por otro lado, desmintió los rumores que lo vincularon con la nueva escudería Cadillac para 2026.