La Capital | Información General | feriado

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

El calendario nacional determina para agosto un descanso pero no será igual para todos. Los detalles, en esta nota

12 de agosto 2025 · 08:33hs
En el feriado del 17 de agosto conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En el feriado del 17 de agosto conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 

El tercer fin de semana de agosto está generando debates y polémica. Es que en ese fin de semana cae el feriado del 17 de agosto y muchos se preguntan cómo impactará en su rutina laboral. Es un clásico: cada mes, los argentinos revisan el calendario para ver cuándo será el próximo feriado y si este traerá algún fin de semana largo.

Afortunadamente, se puede decir que en agosto habrá un período de tres días consecutivos de descanso aunque no responde estrictamente a la categoría de “feriado" en tanto no será de la misma forma para todos. Se trata de un puente con fines turísticos gracias a una jornada no laborable.

¿Es feriado el lunes 18 de agosto?

El próximo feriado que espera en el calendario es el del 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El "problema" este año es que el 17 de agosto cae domingo, es decir que, en principio, no quita un día hábil de la semana.

Según definió el gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto será feriado". Así figura en la web del Ministerio del Interior. En otras palabras, el viernes previo que "se suma" al fin de semana solo podrá se disfrutado por algunas áreas, como suele ocurrir con estas jornadas particulares, pero no será un feriado propiamente dicho. El feriado quedará el domingo, algo que tendrá poco impacto ya que es un día en el que habitualmente la actividad disminuye.

En muchos casos, quedará en manos de los empleadores la decisión de convocar a trabajar ese viernes 15 como un día común y corriente o dejar la jornada libre. Esta medida tiene que ver con la política del gobierno de Javier Milei con respecto a los feriados puentes tradicionales, a los cuales ha decidido reemplazar por "días no laborables".

¿Y qué pasa con el lunes 18 de agosto? Absolutamente nada. No es feriado. No es día no laborable. Es simplemente un día más.

>>Leer más: ¿Cuándo es el próximo feriado y cuántos fines de semana largos quedan en 2025?

Los feriados que restan en Argentina en 2025

Feriados

- Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Días no laborables con fines turísticos

- Agosto: 15 de agosto.

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana "largos"

- 15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Noticias relacionadas
¿cuando es el proximo feriado y cuanto falta para un fin de semana largo?

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿cuando es feriado en agosto? ¿hay fin de semana largo?

¿Cuándo es feriado en agosto? ¿Hay fin de semana largo?

“Ian, un niño con autismo que habla sobre autismo”, se presenta Moche en sus redes sociales.

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española, tras el fin de la Ley de Nietos

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

Ver comentarios

Las más leídas

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo último

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Se descartó la hipótesis inicial del descuartizamiento del cuerpo de una mujer mayor. Estudios arrojaron que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años. Todos los detalles

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses
Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Cómo le fue a Newells con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Policiales
Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses
Policiales

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

La Ciudad
Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban perdidas

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Economía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Motores

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Zoom

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Información General

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Conflicto universitario: El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil
LA CIUDAD

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?
Información General

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
Ovación

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
El Mundo

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado