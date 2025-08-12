Movimientos decisivos en La Libertad Avanza de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

El cierre de listas en el partido violeta podría deparar sorpresas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo

La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe experimenta movimientos internos decisivos , a escasos días del cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo, que podrían modificar un esquema en el que Romina Diez , jefa del partido en la provincia y actual diputada nacional, aparecía en el primer lugar de la nómina que el espacio violeta está confeccionando de cara a esa puja en las urnas.

Si bien a Diez le queda la mitad de su mandato como diputada nacional por delante, hay sectores de LLA que buscaban que la referente de Javier y Karina Milei en territorio santafesino lidere la propuesta libertaria .

Pero, según pudo saber La Capital , Diez (de vínculo muy estrecho con la secretaria General de la Presidencia) no estaría de acuerdo ya que, en caso de ser electa en octubre, debería decidir si continúa con los dos años de mandato que le quedan o si renuncia y vuelve a asumir en Diputados .

Esa estrategia madura en otras provincias, como Córdoba, donde Gabriel Bornoroni -actual presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza- podría ser el número 1 de la grilla .

Marcos Peyrano, apoderado del partido en la provincia y vice segundo de la Convención Constituyente.

Aunque, según advirtieron fuentes inobjetables y muy cercanas a Diez, esa opción nunca habría sido considerada favorablemente por la diputada para aplicarla a su caso.

Además del impacto que pueda tener esa estrategia electoral, Diez considera que lo principal es “seguir defendiendo las ideas de la libertad desde su banca y a sus más que cercanos Javier y Karina Milei”.

image Agustín Pellegrini, uno de los operadores más cercanos a la diputada. Foto: Archivo / La Capital.

Para la legisladora también resulta fundamental proyectar a otros dirigentes de LLA de Santa Fe hacia la Cámara baja, donde se privilegia el carácter de “propios” antes que su grado de conocimiento, entre ellos Marcos Peyrano (apoderado del partido en la provincia y vicepresidente segundo de la Convención Constituyente en marcha) y Agustín Pellegrini (uno de los operadores más cercanos a la legisladora).

La lista de aspirantes a diputado nacional también reserva un lugar para una referencia (hombre o mujer) del sector identificado con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

El presidente y la campaña

Paralelamente, el jefe del Estado hará campaña por los candidatos de La Libertad Avanza de Santa Fe. Al respecto, no se descarta que Milei protagonice un desembarco en la provincia. Otra opción es la clásica foto junto a los integrantes de la lista en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos.

“Nos jugamos todo, por eso el presidente estará en la campaña. Necesitamos hacernos fuertes y amurallar el superávit fiscal”, deslizaron a este diario entre las filas libertarias, donde toman como estandarte el mensaje del presidente en cadena nacional, el viernes pasado, en el que defendió sus vetos y cargó con dureza contra el Congreso y la oposición.

En modo campaña, Milei redoblará la apuesta y llegará este jueves a La Plata para lanzar la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El primer mandatario encabezará un acto y se pondrá al frente de los candidatos libertarios en el principal distrito electoral de la Argentina, donde quiere polarizar con el kirchnerismo.