Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Es un actor e influencer que se presenta como “No soy Messi” busca una banca en Mar Del Plata. Qué dijo la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires

12 de agosto 2025 · 17:23hs
Leonardo Gorri, actor, exchofer y referente del humor viral con su personaje “No soy Messi”, generó revuelo al intentar que su apodo—basado en su notable parecido con Lionel Messi—figurara en la boleta electoral como candidato a concejal por el espacio vecinal Sentido Común Marplatense.

Aunque Gorri se adhiere a ese apodo en redes y medios por ser reconocido así, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó su planteo. ¿La razón? El organismo recordó que el apellido “Messi” está registrado como marca a nombre del futbolista Lionel Andrés Messi Cuccittini. Permitirse su uso, según concluyeron los jueces, podría inducir a “confusión en el electorado” y constituiría un uso indebido del prestigio del jugador.

La Junta reforzó que dicho registro protege incluso imitaciones parciales del nombre o signos asociados, y que autorizar el apodo en esta instancia electoral sería sumar un “conflicto de derecho privado” imposible de resolver en los plazos cortos de la campaña.

Gorri cuenta que el apodo comenzó a afianzarse durante la pandemia, cuando, según recuerda, una policía en un control vehicular en Olavarría le dijo: “No puede ser que encima te llames Leo, porque tenés un aire a Lionel Messi". Desde entonces se lanzó con humor a las redes, produjo una obra de teatro y fue convocado para acciones publicitarias vinculadas al fútbol nacional. Y ahora, sin embargo, su estrategia política quedó fuera de juego antes de empezar.

“Mi esposa filmó cuando que me decían que era parecido, y aunque tenía re pocos seguidores en ese momento, en unas horas tuvimos 4000 reproducciones, y no lo podíamos creer”, contó sobre cómo empezó todo. Después llegó una obra de teatro, contrataciones de marcas para viajar con la selección y miles de seguidores en redes sociales.

Qué dijo la Junta Electoral

“Resulta necesario poner de manifiesto que MESSI es una marca registrada con el nombre Lionel Andrés Messi Cuccittini”, fue lo primero que dijeron los integrantes de la Junta Electoral en su resolución a la que accedió Infobae.

“La marca MESSI se encuentra vigente, por cuanto se le garantiza a su titular a impedir que terceros sin autorización comercialicen productos idénticos o utilicen una denominación similar que pueda generar confusión. Asimismo, el registro también la protege contra imitaciones parciales, ya sea de nombres, palabras, signos o frases publicitarias, como así también de sus dibujos y colores”, agregó la Junta que así remarcó que Gorri no podría registrar el apodo “No soy Messi”, algo que además no hizo.

“En el marco de la pretensión del candidato para utilizar el apodo mencionado, se genera un conflicto contradictorio de derecho privado, imposible de sustanciar en tiempos del desarrollo del proceso electoral, cuyos plazos resultan ser acotados y preclusivos, por cuanto la autorización por parte de este organismo para el empleo de dicho apodo, además de ser contario a derecho, apelaría a usufructuar el reconocimiento de la personalidad pública a nivel internacional tan positivamente valorada, que le precede no sólo con el nombre como atributo de la personalidad sino como una marca registrada, generando una posible confusión en el electorado y empañando su voluntad para discernir con total claridad al momento de emitir el voto”, concluyeron los integrantes de la Junta.

