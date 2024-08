Milei apuntó contra Alberto Fernández y habló de "la hipocresía progresista"

Javier Milei se refirió a la denuncia por violencia de género que hizo la ex mujer de Alberto Fernández

El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles que "el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones" y señaló que la problemática de la violencia de género fue usada "no solo para hacer negocios, sino también para hacer política" , tras la denuncia contra el exprimer mandatario Alberto Fernández por parte de la exprimera dama Fabiola Yañez.

“Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son prueba de ello”, consideró.