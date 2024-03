Miguel Ángel Pichetto: "¿Qué querés, que la Argentina sea Uganda?"

“¿Cuanto ganan?”, repreguntó Viale. “No voy a hablar porque yo no soy botón”, respondió el diputado. “No me gusta, no me gusta esto. Vos me traes acá y hay un montón de temas que son importantes en el país. Y te indignás y, bueno, tenés derecho a indignarte”, se explayó Pichetto. La entrevista siguió por sus causes normales, aunque el clima en el estudio se cortaba con un cuchillo. Hubo paz, pero fue tensa.

El aumento a los legisladores nacionales

Los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Nación, Victoria Villarruel y Martín Menem, aumentaron la dieta de los 329 legisladores que conforman la representación del Poder Legislativo Nacional. La medida, que marca un cambio en el plan del ajuste del gobierno nacional, queda por encima de la media de las paritarias para el primer bimestre del año.

Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y su par del Senado, Villarruel, firmaron la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación en la que se estableció que el incremento salarial acumulativo para el primer bimestre del año fue de 16% a partir del 1° de enero de 2024 y 12% desde el 1° de febrero.

La resolución, tomada el pasado 23 de febrero, establecía que el aumento era para el personal del Palacio Legislativo pero no hacía referencia a los diputados y senadores que, históricamente, tienen sus dietas atadas a esa negociación. Al no quedar especificado en en la paritaria, se suponía que quedaban afuera del ajuste.

Más allá del proceso de racionalización y recorte que puso en marcha la administración de La Libertad Avanza, en los recibos de sueldo de los miembros de los diputados evidenciaron el aumento, ya que en enero cobraban $ 1.567.000 y en febrero $ 1.984.000.