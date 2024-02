Media sanción en Diputados: avanza la implementación del juicio por jurados en Santa Fe

Según consta en su artículo primero, la normativa busca la instauración del juicio por jurados para las causas criminales, en cumplimiento de los artículos 5°, 118, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional, artículo 9° in fine de la Constitución Provincial y de los artículos 4° y 44 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

>>Leer más: Juicio por jurados vecinales: en la prueba piloto hubo casos de perros, debates y sugerencias

Este tipo de procedimiento se utilizará en el caso de delitos graves que hayan tenido como resultado la muerte, las torturas, vejaciones, apremios ilegales ejercidos por funcionarios públicos y los abusos sexuales agravado.

Respecto del veredicto, el jurado podrá determinar que un acusado es "no culpable", "no culpable por razón de inimputabilidad" y "culpable", y debe ser por decisión unánime del jurado. En caso de no arribar a la unanimidad, se contempla una mayoría agravada de diez votos.

Durante su exposición en la sesión, el diputado Ariel Bermúdez (Creo) aseguró que la “ley democratiza un poder del Estado que no tenía el ciudadano de a pie decidiendo”.

“El juicio por jurados lo que hace es acercar a la sociedad a un poder que a veces está muy alejado, con su intervención y sobre todo teniendo un termómetro para decidir si una persona queda en libertad o no”, afirmó Bermúdez.

“Para nosotros hoy es un día histórico porque los que defendemos Juicio por jurados, que hemos consultado a fuentes nacionales como el Inecip, felicitamos a cada diputado y diputada que han acompañado este proyecto para que esta vez podamos tener en la provincia de Santa Fe un juicio por jurado con un jurado popular”, agregó.