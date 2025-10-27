Julián Álvarez emocionó a todos con el gesto que tuvo con un fanático de Atlético de Madrid

El delantero cordobés se acercó a un hincha del Atleti que le pidió un especial homenaje para su hija y generó admiración en redes sociales

Durante un entrenamiento, Julián Álvarez realizó un emotivo gesto para un hincha de Atlético de Madrid.

Julián Álvarez se ganó el cariño de los seguidores de Atlético de Madrid a fuerza de goles y grandes actuaciones tras su llegada al club a mediados de 2024, pero también se quedó con el corazón de los fanáticos por su calidez . En las últimas horas, el cordobés protagonizó un momento especial al cumplir el pedido de un hincha, lo que emocionó a todos .

Durante un entrenamiento abierto en el estadio Metropolitano el sábado pasado, el delantero argentino se acercó a un fanático que le pidió si podía realizar un homenaje en memoria de su hija recientemente fallecida . El ex-River no dudó y realizó el gesto con cariño, generando la admiración de seguidores de distintas partes del mundo.

Las redes sociales del club madrileño compartieron el video en que Álvarez llevó la flor hacia el círculo central del Metropolitano y explicó: “Un hincha me dio esta flor. Me dijo que había fallecido su hija y que la dejara en el centro del campo. Así que vamos a cumplir con su deseo. Estaba muy triste, muy fanático del Atleti” .

Los fanáticos del futbolista argentino valoraron su actitud solidaria, aunque no se vieron sorprendidos por su accionar. En varias oportunidades, Julián se mostró con pequeños hinchas del Atleti y se ofreció para campañas de distinta índole.

Embed Wherever you are, Atleti will always be with you pic.twitter.com/MB7dw5NH9H — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 26, 2025

La estrella de Atlético de Madrid

Atlético de Madrid compró el 100% de su ficha al Manchester City en agosto de 2024, con un acuerdo de aproximadamente 75 millones de euros y 20 millones más en variables. El cordobés respondió a la apuesta del club y lleva 36 goles y 11 asistencias en 68 partidos disputados, consolidado como la estrella del equipo.

>> Leer más: La segunda Copa Libertadores de Ángel Di María en Central será dos décadas después

Desde las 17 de esta tarde, Álvarez tendrá un nuevo compromiso con el Atleti, cuando su equipo visite a Betis por la 10ª fecha de La Liga española.

Además de sus actuaciones dentro del campo de juego, su sensibilidad y humildad lo convirtieron en el ídolo de los pequeños y la figura que admiran los grandes, más allá de su talento con la pelota.