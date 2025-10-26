Tragedia en Misiones: nueve muertos y 29 heridos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14

El colectivo de la empresa Sol del Norte chocó de frente con un auto y cayó al arroyo Yazá. Los rescatistas trabajaron durante horas para liberar a los pasajeros atrapados.

Un trágico accidente ocurrió este domingo por la madrugada en el kilómetro 892 de la ruta nacional 14 , en Misiones , cuando un micro con más de 50 pasajeros chocó de frente con un auto y terminó cayendo al arroyo Yazá , entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

Según confirmaron fuentes policiales, nueve personas murieron —tres mujeres y seis hombres— y al menos 29 resultaron heridas . Las tareas de rescate se extendieron durante toda la mañana, con la participación de Bomberos Voluntarios de Oberá, Policía Científica, División Seguridad Vial y equipos médicos del Ministerio de Salud Pública .

El colectivo, perteneciente a la empresa Sol del Norte , viajaba desde Oberá hacia Dos de Mayo, en Puerto Iguazú , cuando impactó contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario. Tras el choque, el micro siguió su marcha unos metros hasta precipitarse desde el puente al cauce del arroyo.

El automóvil, en tanto, quedó sobre la banquina , próximo al lugar del impacto. De acuerdo con el medio local Misiones Online, entre las víctimas fatales se encuentran el conductor del auto , que quedó atrapado dentro del vehículo, y una joven pasajera del colectivo , cuyo cuerpo fue hallado sobre la calzada.

Operativo de rescate

Durante horas, personal de emergencias trabajó para rescatar a los pasajeros atrapados en el interior del micro, especialmente en el nivel inferior, donde permanecía un grupo de personas sin poder salir. “Todos los heridos del piso superior ya fueron evacuados”, confirmaron los Bomberos.

Al menos 20 personas fueron trasladadas al hospital de Oberá y otras cuatro a Campo Viera, según informó el Canal 12 de Misiones. En el lugar también intervino personal forense para establecer las causas del siniestro, entre ellas las condiciones climáticas al momento del impacto.

La Policía de Misiones pidió a los automovilistas circular con extrema precaución por la zona y evitar transitar por el sector si no es necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate y peritaje.

Otro accidente reciente en la misma ruta

El hecho reaviva la preocupación por la siniestralidad sobre la Ruta Nacional 14, una de las más transitadas del NEA. Hace pocos meses, otro choque fatal en el kilómetro 620, a la altura de Alvear (Corrientes), dejó tres muertos tras el impacto entre un camión de encomiendas y un auto en el que viajaba una familia oriunda de La Plata.