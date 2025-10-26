La Capital | Policiales | droga

Seis detenidos con droga en un allanamiento por narcomenudeo en Empalme Graneros

La PDI desmanteló un presunto punto de venta de estupefacientes en una vivienda donde halló un altar a San La Muerte

26 de octubre 2025 · 12:39hs
El operativo de secuestro de droga se produjo en Empalme Graneros.

Un operativo realizado este sábado por la Policía de Investigaciones (PDI), con el apoyo de grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, culminó con la detención de seis personas y el secuestro de droga en un domicilio del barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Pelayo al 2400, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737), y fue ordenado por el fiscal Diego Giro, del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Detenidos y droga

Fuentes policiales informaron que los agentes de la División Microtráfico de la PDI aprehendieron a seis personas identificadas como Lucas Ezequiel S. (24), Jonatan José L. (21), Jenifer Denise S. (26), Brian Gabriel D. (35), Jesica Mariela F. (37) y Mariana Andrea D. (44). Todos fueron trasladados a dependencias de la PDI y quedaron a disposición de la Fiscalía.

Durante la requisa del inmueble, los investigadores incautaron un total de 14,19 gramos de cocaína, recortes de nylon (utilizados habitualmente para el fraccionamiento), dos teléfonos celulares, 20 mil pesos en efectivo y otros elementos considerados compatibles con la venta de droga al menudeo.

Un detalle llamativo que surgió del allanamiento fue el hallazgo de un espacio de culto en el domicilio, dedicado a la figura de San la Muerte. La presencia de este tipo de altares ha sido observada en el pasado en otros operativos vinculados a bandas dedicadas al narcotráfico.

