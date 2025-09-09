Lali y su nueva canción para Javier Milei: "Él y toda su gente son unos payasos, un chiste"

La artista presentó su nuevo tema “Payaso". Tras realizar un gesto claro para Karina Milei en uno de sus shows, siguen los guiños políticos de Lali

Tras dos noches repletas en el estadio de Vélez, Lali Esposito presentó una nueva canción con un claro guiño político . Después de “Fanático”, llegó “Payaso” , otro tema de la jurado de “La Voz Argentina” que hace una clara referencia al presidente Javier Milei.

“Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas” , reza el tema de Lali, que pertenece al disco “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Aunque no hay una mención explícita, la referencia a Milei -quien se autopercibe como “el león” - es clara. " Vas a tener que bailar. Hoy sos el show principal. Y aunque tu sueño es actuar, te queda grande el disfraz. Sos un payaso, yeah! Oh, yeah, ¡oh, payaso!” , sigue la canción de quien fuera protagonista de "Casi Ángeles".

En ese sentido, tras el lanzamiento de la canción, que se acompaña por un videoclip protagonizado , justamente, por un payaso de nariz roja, Lali Esposito salió a aclarar en quien pensó mientras escribía la canción. La popstart reveló que “Payaso” fue compuesta incluso antes que “Fanático”. Además, este sábado en Vélez Lali realizó un gesto que se leyó como un claro mensaje para Karina Milei.

¿Una nueva canción dedicada a Milei?

Tras el lanzamiento del tema, Lali Esposito fue abordada por la prensa y no faltó la pregunta sobre si la canción era una dedicatoria directa para el presidente de la Nación.

"¿Se lo dedicaste al Presidente (la canción "Payaso")?”, le consultó Pepe Ochoa, periodista de LAM, a Lali. "(Se la dedico) a todos los payasos, a todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales”, dijo la jurado de "La Voz Argentina”.

"¿Milei es uno de ellos?”, la interrogaron. “Por supuesto, él y toda esa gente, payasos totales. Un chiste son”, respondió Lali, sin pelos en la lengua.

El gesto de Lali para Karina Milei

Además, este sábado en Vélez, en la previa electoral de las elecciones bonaerenses, Lali Esposito hizo un sugerente gesto que se leyó como un mensaje explícito para Karina Milei.

Mientras cantaba "Fanático" la artista levantó sus sus dedos marcando el número 3 -a colación del porcentaje que la hermana del jefe de Estado y secretaria de Presidencia habría solicitado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)- y se volvió viral por jugársela políticamente y dejar un claro mensaje a sus fans.