El presidente de Odesur elogió los trabajos realizados de cara al Sudamericano 2026: "Estoy súper sorprendido"

El máximo dirigente de Odesur, estuvo en Rosario inspeccionando las obras de cara a los Sudamericanos Santa Fe 2026

Este martes, cuando los Jadar 2025 tenían apenas unas horas de nacido y el parque Independencia empezaba a ser una caldera de gente, miembros de la Comisión de Seguimiento y el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) hicieron un recorrido técnico y de inspección junto a las autoridades provinciales y municipales por los diversos espacios locales destinados al Sudamericano Santa Fe 2026.

Al caminar por el Fan Fest y varios escenarios deportivos de los Jadar, el máximo dirigente de Odesur, Camilo Pérez López Moreira (reelecto presidente hasta 2027), no ocultó su impresión y sin medias tintas dijo: “ Estoy súper sorprendido por todo lo que están haciendo”, destacando además el avance de las obras como la infraestructura rosarina.

El máximo directivo de la Odesur recorrió diferentes espacios del parque Independencia junto a Mario Moccia (presidente del Comité Olímpico Argentino), Diego Sebben (Director Ejecutivo de los Jadar), Alejandra Mattheus (Secretaría de Deporte y Turismo de Rosario) y Fernando Maletti (Secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe).

“La verdad es que estoy súper sorprendido por todo lo que están haciendo como además del avance que está teniendo el Comité Olímpico Argentino con estos Juegos Jadar, que son súper importantes para el futuro del deporte argentino”, acotó Pérez, dándole un importante espaldarazo a la competencia.

Luego, el propio Camilo Pérez puso en valor la puesta en escena de los Jadar. “La infraestructura la conozco muy bien porque vengo a Rosario seguido desde hace muchos años. Pero estoy muy sorprendido de cómo se mantiene todo y la cantidad de chicos que vi hoy”, resaltó Pérez para luego agregar: “Estoy feliz y tranquilo con el avance de las obras de cara al año que viene. Estamos justos y no hay que parar, pero estamos bien”.

54776689350_46f7acde88_b El máximo directivo de la Odesur recorrió diferentes espacios del parque Independencia junto a Mario Moccia (presidente del Comité Olímpico Argentino) y autoridades municipales y provinciales entre otros.

Rosario siempre estuvo cerca

El directivo además sostuvo que “estoy muy feliz, Rosario será la única ciudad en la historia de los Odesur que organizó los Juegos de Playa (2019), los Suramericanos de la Juventud (2022) y el año que viene los Juegos de mayores. En lo personal, además, es muy especial porque los dos primeros se dieron en mi mandato”.

“Me voy bastante tranquilo porque todo está marchando bien. La Comisión de Seguimiento tiene un presidente exigente como (Miguel) Mujica y eso es muy bueno para que las cosas lleven su ritmo importante en cuanto a la concreción de las obras”, concluyó Pérez.

Este recorrido, si bien no se enmarca dentro de las actividades de los Jadar, fue una muestra clara del compromiso de todas las partes involucradas para que los Juegos Suramericanos 2026 sean un éxito rotundo.