El presidente de Odesur elogió los trabajos realizados de cara al Sudamericano 2026: "Estoy súper sorprendido"

Camilo Pérez López Moreira, presidente de Odesur, estuvo en Rosario inspeccionando los espacios destinados al Sudamericano Santa Fe 2026

Pablo Mihal

Pablo Mihal

9 de septiembre 2025 · 17:23hs
El máximo dirigente de Odesur

El máximo dirigente de Odesur, estuvo en Rosario inspeccionando las obras de cara a los Sudamericanos Santa Fe 2026

Este martes, cuando los Jadar 2025 tenían apenas unas horas de nacido y el parque Independencia empezaba a ser una caldera de gente, miembros de la Comisión de Seguimiento y el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) hicieron un recorrido técnico y de inspección junto a las autoridades provinciales y municipales por los diversos espacios locales destinados al Sudamericano Santa Fe 2026.

Al caminar por el Fan Fest y varios escenarios deportivos de los Jadar, el máximo dirigente de Odesur, Camilo Pérez López Moreira (reelecto presidente hasta 2027), no ocultó su impresión y sin medias tintas dijo: “Estoy súper sorprendido por todo lo que están haciendo”, destacando además el avance de las obras como la infraestructura rosarina.

El máximo directivo de la Odesur recorrió diferentes espacios del parque Independencia junto a Mario Moccia (presidente del Comité Olímpico Argentino), Diego Sebben (Director Ejecutivo de los Jadar), Alejandra Mattheus (Secretaría de Deporte y Turismo de Rosario) y Fernando Maletti (Secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe).

Los Jadar

“La verdad es que estoy súper sorprendido por todo lo que están haciendo como además del avance que está teniendo el Comité Olímpico Argentino con estos Juegos Jadar, que son súper importantes para el futuro del deporte argentino”, acotó Pérez, dándole un importante espaldarazo a la competencia.

Luego, el propio Camilo Pérez puso en valor la puesta en escena de los Jadar. “La infraestructura la conozco muy bien porque vengo a Rosario seguido desde hace muchos años. Pero estoy muy sorprendido de cómo se mantiene todo y la cantidad de chicos que vi hoy”, resaltó Pérez para luego agregar: “Estoy feliz y tranquilo con el avance de las obras de cara al año que viene. Estamos justos y no hay que parar, pero estamos bien”.


El máximo directivo de la Odesur recorrió diferentes espacios del parque Independencia junto a Mario Moccia (presidente del Comité Olímpico Argentino) y autoridades municipales y provinciales entre otros.

El máximo directivo de la Odesur recorrió diferentes espacios del parque Independencia junto a Mario Moccia (presidente del Comité Olímpico Argentino) y autoridades municipales y provinciales entre otros.

Rosario siempre estuvo cerca

El directivo además sostuvo que “estoy muy feliz, Rosario será la única ciudad en la historia de los Odesur que organizó los Juegos de Playa (2019), los Suramericanos de la Juventud (2022) y el año que viene los Juegos de mayores. En lo personal, además, es muy especial porque los dos primeros se dieron en mi mandato”.

“Me voy bastante tranquilo porque todo está marchando bien. La Comisión de Seguimiento tiene un presidente exigente como (Miguel) Mujica y eso es muy bueno para que las cosas lleven su ritmo importante en cuanto a la concreción de las obras”, concluyó Pérez.

Este recorrido, si bien no se enmarca dentro de las actividades de los Jadar, fue una muestra clara del compromiso de todas las partes involucradas para que los Juegos Suramericanos 2026 sean un éxito rotundo.

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: "Estoy súper sorprendido"

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario