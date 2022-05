El ex bailarín, devenido en dirigente del PRO, cuestionó la "falta de respeto y de moral" del mandatario por el escándalo de los festejos en Olivos durante la cuarentena.

Para el ex bailarín, el ofrecimiento del presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yañez, para cerrar la causa por los festejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena "es como una coima".

"Están ofreciendo dinero para que no sigan con una causa, es como una coima. No sólo que Alberto no pidió perdón, sino que desde un principio inventó que la foto estaba trucada. Y cuando lo descubrieron culpó a la mujer", sostuvo el artista.