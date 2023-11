Massa reconoció la derrota: "Felicité a Milei, es el presidente que la mayoría eligió"

El candidato de Unión por la Patria admitió, pasadas las 20, que La Libertad Avanza es el ganador del balotaje. "No es el resultado que esperábamos", sostuvo

"Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años" . Apenas habían pasado unos minutos de las 20 de este domingo, cuando el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reconoció la derrota ante el postulante de La Libertad Avanza (LLA).

Aún no se habían publicado los resultados oficiales, pero se veían desde hacía más de una hora caras largas y desilusión en el búnker de UxP, a diferencia de lo que ocurría en el espacio de LLA, donde anticipaban festejos.

"Los resultados no son los que esperábamos", sostuvo Massa ante la militancia, y precisó: "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años".