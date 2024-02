Este jueves sumó su voz a la controversia el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau , quien se encuentra enfrentado con el jefe de Estado aún desde antes del fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. En declaraciones a TN, el senador nacional se puso del lado de Lai, criticó la “la doble vara" con la que Milei mide a sus adversarios y a sus partidarios y aseguró que al presidente "no le gusta que alguien opine distinto" .

Para Lousteau, Milei "castiga a ciudadanos y no a gobernadores" al quitar subsidios al transporte

"¿Qué quiere decir exceso? la manera en que emprendió con Lali Espósito. Creo que ella le contestó con mucha altura” , añadió Lousteau. Se refirió a la carta pública que la protagonista de la serie "Sky Rojo" publicó en Instagram en la que respondió a las duras críticas a MIlei, aseguró que su discurso es "injusto y violento" , dijo que "no conoce otra cosa que no sea trabajar" y concluyó: "Sin ironía, lo invito a cualquiera de mis conciertos" .

Lousteau aseguró que con su réplica Lali “le dio una salida, vamos a ver si el presidente la toma, si pide disculpas o reduce el nivel de confrontación”. Y señaló que Milei cometió “un error que una estrategia" y puso un ejemplo: "Su propia novia hizo un montón de shows municipales y provinciales pero como no piensa en contra como él, no la señala. Igual que un montón de otros artistas o comunicadores que hacen lo mismo pero lo tratan bien. Como cuando él selecciona a una casta y no a otra”.