Marcelo Lewandowski lanzó el espacio "Activemos"

“Nosotros creemos en la comunidad organizada, es decir, en aquellos que trabajan en los barrios, en los docentes, en las vecinales, en profesionales, en la salud pública. No me importa un sello para construir peronismo. Quiero hacer peronismo con la comunidad organizada, trabajando codo a codo con quienes ya lo vienen haciendo desde las instituciones del territorio. Y la comunidad organizada y el movimiento nacional abarca a peronistas, socialistas, radicales yrigoyenistas; abarca con todos los que compartimos, un poquito más, un poquito menos, estos ideales”, dijo Lewandowski.

“Nos tiene que dar orgullo de participar y de querer cambiar la realidad. Para que no haya más indigencia, para que la gente tenga laburo, que combatamos verdaderamente el flagelo de la droga. Porque no alcanza solamente con poner policías y gendarmes y pensar en construir cárceles, hay que cambiar la realidad a esos pibes en los barrios en donde consumen droga de pequeños, en donde ‘están a la buena de Dios’, donde no pueden ir a la escuela, donde no comen”, remarcó y enfatizó: “Ese es el verdadero cambio y esa es la lucha que tenemos que dar”.