Marcelo Lewandowski intenta reversionarse y ampliar su espacio lejos del PJ tradicional

Lewandowski: "Si el PJ no recupera la capacidad de enamorar, no volvemos a ganar"

Mientras promueve ese proceso, mantiene diferencias con la nueva conducción del PJ provincial. El proceso de elección de autoridades terminó espantando al senador, que prefirió no participar y quedarse en el partido como congresal nacional, sin incidencia en la cúpula local.

La estrategia de Marcelo Lewandowski

Claramente debe mostrar que está vivo y que no quedó anclado en la derrota contra Maximiliano Pullaro como forma de recuperar terreno de cara a 2027, cuando se termine su mandato de senador. El político rosarino no tiene anclaje ni padrinazgo nacional o provincial, por lo que su proceso requerirá de paciencia.

El rosarino logró un meteórico ascenso al pasar de reconocido periodista deportivo a senador provincial y luego nacional. Para mantener su marca, que logró instalar en apenas unos años, analiza cómo absorber algo de oxígeno en el nuevo escenario político.

Foto - Lewandowski CAME1.jpg

“El que no tomó nota de lo que ocurrió con Milei, está perdido”, repite para interpretar los nuevos vientos de cambio. Incluso, suele hacer una autocrítica a Unión por la Patria (UP) porque hablaba de Estado presente, pero “a la gente le pasaba por al lado”. Por eso se empeña en "volver a enamorar" para poder ser competitivo.

Un café con Amalia

En la semana tomó un café en el Senado con Amalia Granata, líder del bloque Somos Vida de la Cámara de Diputados provincial, y quien se empezó a consolidar como opositora al gobierno de Pullaro, sobre todo tras la polémica por la votación de la reforma previsional.

“Intercambiamos miradas de lo que ocurrió”, se limitó a decir sin entrar en suposiciones de acuerdos legislativos. Vale recordar que en el espacio de Lewandowski se encuentra Miguel Rabbia, quien lo reemplazó como senador provincial por el departamento Rosario y ahora es diputado con una agenda que no se reduce a la salud, que es la especialidad del médico rosarino.

“Marcelo se juntó porque es más opositora que unos cuantos de los nuestros”, agregan en el entorno de Lewandowski para detallar el encuentro. Granata dijo que se reunieron por un proyecto legislativo en común con Rabbia, con quien tiene sintonía en la Legislatura. Si bien el senador todavía no se mete de lleno públicamente en la coyuntura política provincial, hace algunos movimientos por lo bajo.

Elecciones 2025

Está claro que será la capacidad de armado la que termine decidiendo sobre la posibilidad de que compita con su espacio en las elecciones de 2025. La idea de ir con una lista propia en el PJ toma color de a poco, aunque todavía no tiene esqueleto. Por ahora, se encarga de seguir dando vueltas por el territorio santafesino para no perder el envión de la campaña pasada.

El senador sigue apostando a un perfil social, por eso presentó el proyecto de ley para la creación de la "Agencia Federal de Integración Socio Urbana (Afisu)", y quiere sostener la referencia a un modelo productivo.

Para eso impulsa la ley de "inversiones productivas", apuntando a beneficios para las pymes e incluye la posibilidad de tener una estabilidad fiscal por 30 años para impuestos nacionales, provinciales y municipales. También retoma la creación de una comisión bicameral de la licitación de la hidrovía.

La reconstrucción del peronismo sigue siendo un deseo, incluso no tuvo fuerza para plantarse como opositor al oficialismo. En ese marco, sigue sin tener lineamientos unificados ni líderes claros: Omar Perotti no lo fue cuando era gobernador, menos ahora en Diputados. Los senadores intentan liderar un proceso, pero no muestran aún fuerzas. Y Lewandowski estira aquellas victorias internas de 2021 y 2023 y trata de armar su propio team para imponerse en el futuro.