Manuel Adorni se fastidió cuando le preguntaron por los perros de Javier Milei: "Es meterse con la familia"

El vocero presidencial, Manuel Adorni , evitó precisar cuántos perros tiene el presidente Javier Milei ante una nueva consulta hecha durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, disparada por las crítica que lanzó Alberto Fernández, quien hoy disparó: "Mi perro no me aconseja y está vivo" . La ironía del ex primer mandatario, quien hizo referencia a Dylan y a las mascotas del libertario, se volvió viral en redes sociales y provocó el interrogante del periodismo.

" Te quería consultar sobre los perros del presidente. El otro día contaste públicamente que pudiste conocerlos. No quedó muy claro todavía si son cuatro o cinco", consultó Jonathan Heguier, de El Destape , y añadió: "Vos decías 'no importa el número', pero la verdad es que haya cuatro o cinco perros ya no es un problema del presidente sino de todos los argentinos, porque si el presidente tiene cuatro perros y ve cinco estamos hablando de una persona que no ve algo que no se condice con la realidad ".

Tras responder la primera parte de la consulta, y hacer una defensa de la gestión de la ministra Sandra Pettovello, Adorni hablo de los perros del presidente, evidentemente fastidiado. "Me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Te lo digo de verdad. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones", afirmó.

Después, tras una breve mención a la pregunta que le habían hecho el lunes y que también apuntaba sobre la cantidad de perros que están en Olivos, el portavoz volvió a cuestionar al periodista por su planteo. "Me parece absolutamente desubicado sugerir lo que sugeriste", cerró.

La fuerte crítica de Alberto Fernández

Alberto Fernández salió a responder duramente a Javier Milei. El presidente criticó a quien lo precedió en la Casa Rosada durante la reciente gala anual de la Fundación Libertad. "¿Escucharon lo del títere? Hicimos un ajuste del 7 puntos del PBI y el caradura dice que fue insignificante", sustuvoMilei en uno de los pasajes más destacados de su discurso.

Rápido de reflejos, este jueves el ex presidente salió a responderle en la red social X. Negó haber sido "títere" y, lejos de considerarlo insignificante, criticó el ajuste del actual gobierno nacional por considerarlo "inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario". Además, a modo de chicana, planteó: "Mi perro no me aconseja (y está vivo)".

"Si el presidente se refirió a mí llamándome “títere” quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las “fuerzas del cielo” no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas", comienza la diatriba de Fernández en redes sociales.

"Que cambia que sean 4, 5 o 43 conejos"

Está claro que los perros del presidente de Javier Milei se han convertido en un tema de agenda. Aun en medio de las críticas al gobierno, que este martes quedaron reflejadas en la marcha universitaria que se llevará a cabo en Buenos Aires, las mascotas del presidente volvieron convertirse en tendencia en las redes sociales.

Este lunes, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, al vocero presidencial Manuel Adorni le preguntaron cuántos perros tiene el jefe de Estado y, fiel a su estilo pausado pero irónico, respondió: "Si el presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros".

Adorni fue consultado sobre cuántos canes que tiene el primer mandatario, un tema que el libertario mencionó en reiteradas ocasiones, y sin mostrar sorpresa replicó: "Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo qué te cambia que sean 4 perros, 5 perros o 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia?".