Alberto Fernández a Javier Milei: "Mi perro no me aconseja y está vivo"

Rápido de reflejos, este jueves el ex presidente salió a responderle en la red social X. Negó haber sido "títere" y, lejos de considerarlo insignificante, c riticó el ajuste del actual gobierno nacional por considerarlo "inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario" . Además, a modo de chicana, planteó: "Mi perro no me aconseja (y está vivo)".

"Si el presidente se refirió a mí llamándome “títere” quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las “fuerzas del cielo” no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas", comienza la diatriba de Fernández en redes sociales.