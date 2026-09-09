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La Casa Rosada evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en Malvinas

El Ejecutivo prevé enviar la iniciativa al Congreso el lunes próximo. Funcionarios nacionales podrían exponer ante los legisladores sobre los detalles del articulado

9 de septiembre 2026 · 19:13hs
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El tema fue abordado en la última reunión de la mesa política del gobierno nacional.

Foto: Archivo / La Capital

El tema fue abordado en la última reunión de la mesa política del gobierno nacional.

El gobierno de Javier Milei estudia la posibilidad de ampliar el alcance de las sanciones que contempla la anunciada ley de defensa de la soberanía nacional y evalúa incluir otras actividades vinculadas con las Islas Malvinas, entre ellas la pesca.

El tema fue abordado en la última reunión de la mesa política del gobierno y supone la modificación de la ley Nº 26.659, que establece sanciones para actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.

Tras la cadena nacional del presidente, el peronismo reclamó la inclusión del sector pesquero en el endurecimiento de las sanciones. Incluso, el titular de la bancada de diputados de Unión por la Patria (UP), el rosarino Germán Martínez, lo propuso durante la sesión de esta tarde.

Rumbo al Congreso

El Ejecutivo remitirá la iniciativa al Congreso el lunes próximo y analiza si realizará una presentación tradicional o si enviará a un funcionario para explicar los detalles del articulado.

El gobierno de Javier Milei acelera la ofensiva contra empresas dedicadas a la extracción de petróleo en Malvinas sin autorización argentina.

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Entre los posibles funcionarios a visitar el Parlamento están los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quienes participaron en la redacción del texto.

>>Leer más: Milei califica de "ilegítimo" el gobierno inglés en Malvinas mientras el Reino Unido reafirma su posición

La administración libertaria apuesta a que la normativa se trate en Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre. Y confía en que tendrá un rápido avance parlamentario.

La ofensiva del gobierno

La discusión se da en paralelo a la ofensiva del gobierno contra empresas vinculadas con supuestos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, en particular el proyecto Sea Lion.

En esa línea, Milei anunció también la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento estará contemplado en el presupuesto 2027 y no afectaría al equilibrio fiscal.

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