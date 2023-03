Macri: "Fue una decisión muy dura porque el ego me empujaba"

El líder del PRO dijo que su determinación de no ser candidato fue muy meditada. Presión a Larreta para que apoye a Jorge Macri en el distrito porteño

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que la decisión de no ser precandidato en las próximas elecciones “fue muy dura, porque el ego empujaba” y consideró que el hecho de que Juntos por el Cambio tenga chances de ganar los comicios significa que la historia le dio “revancha”.

Macri no será candidato y abre una nueva etapa en Juntos por el Cambio

En declaraciones radiales, el ex jefe del Estado explicó que “había tantos argumentos para decir que sí, como para decir que no” y reconoció que se reunió con importantes empresarios y dirigentes políticos para definir su futuro político: “Antes de tomar decisiones importantes me acostumbré a escuchar a todos”.

“Me costó mucho pensar esto, pero terminé sintiendo que hay que romper esto de que un liderazgo salvador resuelve todo: esto lo hacemos entre todos o no va a suceder”, expresó.

De todos modos, Macri aseguró que “esta decisión lleva más de dos años” y agregó: “No necesito revancha”.

“Que Juntos por el Cambio esté en la pole position para ganar la elección que viene quiere decir que la historia me dio la revancha”, analizó.

Al ser consultado sobre qué le puede aportar a un eventual próximo gobierno de Juntos por el Cambio, el ex mandatario indicó: “Poder estar disponible siempre para el presidente cuando crea que le puedo dar un consejo”.

“Ojalá que el que sea elegido sepa rodearse bien”, subrayó Macri, quien se lamentó de “haber tenido demasiada paciencia con el abuso de poder de algunos, la maldad, la militancia en el lugar equivocado” durante su gestión al frente de la Casa Rosada.

“Seré justo con los argentinos. Lo que vea que no va, lo voy a marcar”, agregó el ex jefe del Estado en diálogo con Pan y Circo, el programa que conduce Jonathan Viale en Radio Rivadavia.

Asimismo, Macri definió al gobierno del Frente de Todos como un “ejército de demolición” y tildó al presidente Alberto Fernández de “improvisado”.

“El Estado nacional y casi todos los provinciales se transformaron en aguantaderos de la militancia y eso hay que cambiarlo de cuajo: tal vez hay que centrar y quedarse con los empleados públicos que responden a un concurso de carrera”, lanzó.

También consideró que “hoy lo que manda es el coraje, porque los malos ya anunciaron que vuelven con las piedras, como dijo (Pablo) Moyano”.

Por otra parte, al referirse a la situación en la Ciudad de Buenos Aires, Macri expresó su apoyo a su primo Jorge Macri como precandidato a jefe de Gobierno porteño, en desmedro del radical Martín Lousteau.

“El PRO ha marcado un rumbo de modernidad y calidad en la gestión que lo tiene que seguir marcando en Capital. Tenemos a alguien muy preparado: Jorge Macri tiene una experiencia única, muy valiosa”, señaló, a la vez que auguró que el saliente mandatario de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, “se va a jugar” por Jorge Macri “porque las cosas caen por su peso propio y él se da cuenta”.

E insistió: “Jorge es el que más preparado está. Hasta desearía que no fuese mi primo para que nadie dude”.

Si bien se ubicó en el terreno de las especulaciones, uno de los análisis que se hace tras su decisión de no ser candidato (además de que no le dan las encuestas) es una posible negociación con Horacio Rodríguez Larreta para que haya un postulante único del PRO para la ciudad de Buenos Aires.

En la entrevista radial, Macri dejó en claro que tiene que ser su primo el que suceda a Rodríguez Larreta en el territorio donde nació el PRO y que gobierna desde 2007.

Mientras tanto, Rodríguez Larreta sigue sosteniendo a sus ministros de Salud, Fernán Quirós y de Educación, Soledad Acuña, como postulantes a sucederlo. Tras la reunión que mantuvieron el viernes pasado, surgieron señales de que está en marcha un acuerdo para intentar unificar posturas. El primer coletazo fue la decisión de Emmanuel Ferrario de bajar sus aspiraciones y allanar el camino para unificar la oferta de PRO en la Capital Federal.

Este acuerdo entre Macri y Rodríguez Larreta involucra además al radical Martín Lousteau. El autor de la “resolución 125” se muestra como un aliado del jefe de Gobierno porteño para su aspiración presidencial a cambio de recibir el respaldo del alcalde porteño para sucederlo.

Morales quiere candidato único en la UCR

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo ayer que el radicalismo tiene que tener “una sola candidatura” en la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC), ratificó sus aspiraciones presidenciales y reiteró que la decisión del ex mandatario Mauricio Macri fue “buena” porque “va a ordenar un poco al PRO”.

“El 90% del radicalismo tiene la idea de una sola candidatura. Hasta ahora solamente yo me presenté, hay que ver qué decide (el diputado Facundo) Manes, si confirma o no. Vamos a ir encaminados a un solo candidato del radicalismo porque, si no, se debilita el partido dentro de la coalición”, argumentó Morales.

El mandatario provincial y titular de la UCR consideró que “la mayor fortaleza para el radicalismo va a ser presentarse con un solo candidato” y “buscando fórmulas cruzadas y un acompañamiento de un dirigente de otra fuerza política del espacio”, para garantizar de ese modo un “gobierno de coalición”.

“Yo soy candidato a presidente y me voy a presentar. He planteado alternativas para dirimir que no han sido aceptadas, como una elección interna abierta. Hay que buscar mecanismos de este tipo. Como fuerza política, el objetivo es presentar un solo candidato”, insistió.

Morales sostuvo que el radicalismo es “la fuerza política que aporta la mayor competitividad” dentro de JxC.

Morales también consideró que el senador Martín Lousteau “va a ser el próximo jefe de Gobierno” de la ciudad de Buenos Aires.

“Lousteau es una persona decidida, con carácter y liderazgo. El radicalismo aporta federalismo a JxC y, si repasamos todas las provincias, tenemos la mayor competitividad”, aseveró.

En tanto, reiteró que fue una “buena decisión” por parte de Macri no postularse como candidato presidencial.

“Va a ordenar un poco al PRO que está con más conflicto que nosotros y ayuda al colectivo de JxC”, subrayó.

Por su parte Manes, posible competir de Morales en la interna de la UCR, analizó ayer que la decisión de Macri de no presentarse en las próximas elecciones fue una determinación “lúcida para distender la interna en el PRO”.

“El (por Macri) es el líder y esto impacta directamente en los candidatos a presidente del PRO”, sostuvo Manes y señaló que “los que no pertenecemos al PRO, dentro de la coalición opositora, tenemos que seguir nuestro camino de contar un proyecto de país”.