El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que en la Cumbre del G20 y en las 17 reuniones bilaterales que mantuvo en los últimos días con mandatarios extranjeros quedó claro que "el mundo está comprometido con lo que nos pasa, con ayudarnos y acompañarnos". Y respecto a la marcha de la economía sostuvo: "No queremos hacer más pronósticos".

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, dijo que a futuro es necesario "seguir trabajando como lo venimos haciendo" ya que "en el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario".

Operativo. El presidente felicitó además el trabajo que realizó en el marco de la Cumbre del G20 la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como así también las distintas áreas de gobierno, como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Dirección Nacional de Migraciones, y "todos los que trabajaron en la logística y el transporte", porque -aseguró- "todos quedaron maravillados con la atención y la hospitalidad".

Malvinas. Macri aseguró también que la reunión con la primera ministro británica, Theresa May, fue "bajo el entendimiento de que los reclamos históricos permanecen y que nadie renuncia a ellos" y ambas naciones van a "seguir batallando, discutiendo y poniendo el tema sobre la mesa", sobre la base de que "es mucho mejor manteniendo una relación".

. Consultado sobre los hechos de violencia que desencadenaron la postergación y cambio de sede de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, contestó: "No nos puede volver a pasar. Los violentos no pueden sentir que esto es un juego en el que ellos hacen lo que hacen. No queremos vivir en una ciudad militarizada, sino que quienes cometan un delito vayan presos, así lo van a pensar varias veces antes de hacerlo".