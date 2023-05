Lousteau a Cristina tras la chicana por la 125: "No se hace cargo de las medidas que tomó"

"Me asombra es el nivel de cinismo creciente de la vicepresidenta", dijo el ex ministro de Economía en declaraciones televisivas, a 15 años de aquella polémica resolución de la 125.

Tras la chicana que le propinó la vicepresidenta Cristina Kirchner al recordarle que fue el autor de la controversial y fallida resolución 125 de retenciones móviles de 2008 , el senador nacional de la UCR Martín Lousteau aseguró que ella "no se hace cargo de las medidas que tomó cuando era Presidenta".

"A mí lo que me asombra es el nivel de cinismo creciente de la vicepresidenta", dijo el ex ministro de Economía en declaraciones televisivas, a 15 años de aquella polémica medida que el gobierno kirchnerista intentó implementar por decreto y al dar cuenta de su rechazo se envió al Congreso, donde tras un arduo debate terminó naufragando con el recordado voto desempate "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos.