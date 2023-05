Picante cruce de Cristina con Lousteau: "Me enseñaste vos con la 125"

Picante cruce entre Cristina Kirchner y Lousteau por economía: "Me enseñaste vos con la 125".

El episodio se produjo al momento de izar la bandera, cuando Lousteau cuestionó que no había quórum, en medio de quejas de otros opositores por la elección del tucumano Pablo Yedlin para realizar la tarea.

En respuesta, la vicepresidenta le contestó: "Ya debería haber aprendido que no se necesita quórum para una sesión informativa".

"Deberían aprender de economía", retrucó el líder de Evolución. A lo que la titular de la Cámara Alta respondió: "Me enseñaste vos con la 125".

El momento fue captado por un video que rápidamente corrió por las redes sociales y recordó a la discusión que en 2008 marcó uno de los tiempos más difíciles de la gestión de Cristina Kirchner.

La resolución 125 de retenciones móviles que ideó Lousteau cuando era su ministro de Economía generó una batalla muy dura con el campo.

"“Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo”, dijo Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio de 2008. Con esa frase de extraña construcción gramática, pronunciada cerca de las 5 de la mañana, el entonces vicepresidente de la Nación tuvo que desempatar la votación en el Senado sobre la resolución 125, que imponía derechos de exportación móviles a las exportaciones de granos. Tras cuatro meses de protestas continuas impulsadas por los productores, que incluyeron cortes de rutas y movilizaciones masivas en Rosario y Buenos Aires, ese día quedó derogada la medida.

A 15 años de esa situación, la vicepresidenta recordó el episodio en tono de chicana al ahora referente de Juntos por el Cambio.