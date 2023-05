Losada confirmó a Angelini como vice: "No vamos a ser los candidatos de los narcos"

La precandidata a gobernadora Carolina Losada anunció que la acompañará en la fórmula el diputado nacional Federico Angelini. "Nosotros no vamos a ser los candidatos de los narcotraficantes", planteó la senadora nacional.

Losada y Angelini fueron entrevistados este jueves en una radio rosarina. "Venimos trabajando desde hace tiempo. Esto no es algo electoral, de un día para el otro, desde que terminó el proceso electoral de 2021 coincidimos en muchas cosas y proyectos", señaló el presidente nacional del PRO, tras la licencia de Patricia Bullrich.

Losada oficializó este lunes su candidatura a través de un video publicado en sus redes sociales. Luego de que anunció públicamente su decisión, fue saludada por referentes nacionales de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y la propia Bullrich.

https://twitter.com/carolinalosada/status/1653158965134409732 Tengo un mensaje para vos pic.twitter.com/YMffEjrvQW — Carolina Losada (@carolinalosada) May 1, 2023

Consultada sobre qué medida tomaría el 11 de diciembre en caso de llegar al gobierno, Losada respondió: "No voy a tener a nadie relacionado ni un poco con la trama narcocriminal. No podemos aceptar que el lobo se vista de cordero para cuidarnos. Todos sabemos quién es quién en Santa Fe, tenemos que tener buena memoria".

En otro pasaje de la entrevista, Losada apuntó hacia Maximiliano Pullaro, rival en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe y ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz.

"El que no supo, no quiso o no pudo, que se vaya a su casa. El talón de Aquiles del gobierno de Lifschitz fue la seguridad. Perotti usó la consigna "Ahora la paz y el orden" porque la seguridad ya era un desastre", disparó.

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias se realizarán el domingo 16 de julio. En tanto, las generales para elegir gobernador, legisladores, intendentes y presidentes comunales serán el domingo 10 de septiembre.