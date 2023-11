Losada cambió su posición sobre Milei y llamó a votar por un "cambio" en el balotaje

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcarolinalosada%2Fstatus%2F1723024059556839861&partner=&hide_thread=false En 9 días tenemos la opción de elegir continuar con el modelo del 60% de chicos pobres, 140% inflación, o un CAMBIO.

Dejemos atrás al kirchnerismo, el gobierno más corrupto de la historia.

No nos dejemos engañar, por más que se pinten la cara, es continuidad kirchnerista. — Carolina Losada (@carolinalosada) November 10, 2023

De ese modo, la legisladora se despegó del pronunciamiento de la UCR, que no respaldó formalmente a Sergio Massa (Unión por la Patria, UP) ni a Milei, y se posicionó en la senda encarada por la ex postulante presidencial de JxC Patricia Bullrich y el ex mandatario Mauricio Macri, quienes sellaron un acuerdo con el ultraliberal apenas consumada la primera vuelta electoral, el 22 de octubre.