López Molina, contra la "mafia de los cuidacoches"

En el marco de un plan que presentó para mejorar la seguridad y el control en la ciudad, el precandidato a intendente por Cambiemos, Roy López Molina, aseguró que en caso de ganar las elecciones, modificará el Código de Faltas para frenar las amenazas de aquellos cuidacoches que exigen tarifas fijas para estacionar en determinadas zonas. "Eso no corre más", afirmó.

"Vamos a prohibir y sancionar las extorsiones de los cuidacoches, que hoy cobran lo que quieren, amenazando a los vecinos, y nadie los frena", apuntó López Molina. "Como no me tembló el pulso para denunciar en su momento al boliche Esperanto, por esconder vínculos con el narcotráfico, tampoco me va a temblar el pulso para ir contra estas mafias", resaltó.

Enfático, señaló: "Hay que dejar de mirar para el costado, como hace este gobierno municipal, y enfrentar este problema con coraje, porque ya afecta a siete de cada diez rosarinos. Tenemos que terminar con las bandas organizadas, que lo único que generan son situaciones violentas".

"Voy a ser muy firme con aquellos que aprietan con una tarifa fija y, a su vez, voy a proponer herramientas concretas para insertar en el mercado laboral formal a quienes realizan esta actividad como medio de vida", subrayó el precandidato.

López Molina propone prohibir los cuidacoches en áreas como Pichincha, La Fluvial, Paseo Pellegrini y zonas donde rige el sistema de estacionamiento medido, así como también 300 metros a la redonda de los lugares donde se desarrollen espectáculos de concurrencia masiva.

El actual concejal impulsará la incorporación de un nuevo artículo al Código de Faltas, en el que "fijará sanciones que hoy no existen a quien exija retribución por el estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios en la vía pública, o en ocasión de un espectáculo público, sea en el ámbito de concurrencia pública en el que se realizare, en sus inmediaciones, antes o después del mismo, sin contar con la debida autorización legal otorgada por las autoridades municipales".