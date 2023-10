La dirigente de la Coalición Cívica adelantó que no emitirá su sufragio el 19 de noviembre. "Me cansó moralmente la sociedad", dijo

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , anticipó que no irá a votar en el balotaje del 19 de noviembre porque se cansó "moralmente" de la sociedad, y rechazó respaldar a Javier Milei al decir: "yo a la locura no voy".

Carrió hizo estas declaraciones al portal Infobae durante una intervención artística sobre el monumento al general José de San Martín en la plaza del mismo nombre, en el barrio porteño de Retiro. "No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad", indicó Carrió, y agregó: "Pero voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por Dios".

"A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora...lo otro...yo a la locura no voy, porque estudié mucho 'Los orígenes del totalitarismo', de Hannah Arendt. No voy a ir a votar", expresó Carrió.