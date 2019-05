Lifschitz suspendió la consulta por la reforma de la Constitución de la provincia

El gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por su gabinete, anunció esta mañana en Santa Fe la suspensión de la consulta popular sobre la Reforma Constitucional que se iba a realizar el 16 de junio en simultáneo con la elección general.

"Preocupados por cualquier tipo de sospechas que pueda enturbiar el proceso electoral, y como la elección -que además será disputada- es nuestra prioridad, decidimos suspender la consulta popular por la reforma", precisó el gobernador tal como adelantó esta mañana La Capital.

Lifschitz explicó que esperaba un acompañamiento del resto de las fuerzas políticas pero que al contrario recibió críticas y trabas. "Vemos que nuevamente se ponen obstáculos para la participación ciudadana, lo que vemos es que hace 24 años están impidiendo reformar la Constitución y ahora de diversas maneras buscan evitar que se realice esta consulta".

El gobernador habló en la Casa Gris antes de las 10 de la mañana, estuvo secundado por sus ministros y por la intendenta de Rosario Mónica Fein, pero faltaron el candidato a gobernador Antonio Bonfatti y Emilio Jatón, actual concejal y candidato a intendente de Santa Fe.

Lifschitz recordó que el año pasado presentó el proyecto de la reforma en la Legislatura: "Queríamos un proceso que sirviera para unir a los santafesinos en una discusión sobre el futuro, que se asentara sobre los acuerdos y consensos políticos y sociales del presentes".

anuncio Lifschitz

Pero no encontró acuerdos y dijo que no quiso "forzar una definición ajustada en los votos, ante el evidente cuestionamiento de sectores importantes de la oposición".

Entonces Lifschitz citó declaraciones de Omar Perotti al diario La Capital en enero de 2018 cuando postulaba la idea de una consulta popular sobre la reforma. "Vamos a plantear la reforma en 2019, con una boleta más: Reforma a la Constitución, Sí o No. Que sean los santafesinos los que decidan", dijo el exintendente de Rafaela.

El gobernador precisó que "tomó esa propuesta" y convocó a una consulta popular no vinculante y no obligatoria, "como una manera de promover la participación libre del pueblo en un hecho democrático y que además, para que no resultara oneroso para el Estado y engorroso para la gente se realizaría en conjunto con las elecciones generales".

Pero otra vez se encontró con excusas. "Pusieron nuevos obstáculos para evitar un dictamen popular y un debate positivo sobre el futuro, está claro que no quieren la Reforma, como no la quisieron nunca, y que le tienen miedo a la participación ciudadana", lamentó.

Además acusó a sectores de la oposición de promover "una campaña artera e irresponsable para generar sospechas sobre el proceso electoral en marcha en la provincia, quizás preparándose para cuestionar el resultado si la voluntad popular no los favorece el 16 de junio".

Alertó que primero se quiso ensuciar el proceso de las Paso "generando dudas sobre el software utilizado". Y siguió: "Luego se impugnó ante el Tribunal Electoral la realización de la Consulta Popular, lo que fue rechazado en dos oportunidades por el mismo".

lifs.JPG

Y por último Lifschitz remarcó que el lunes pasado anunciaron que "desconocerían los resultados de la consulta popular". "Fueron más allá todavía y argumentaron que 'se van a enturbiar los comicios' o que 'no estamos tranquilos por lo que pueda pasar en los lugares de votación con urnas paralelas y militantes del oficialismo dando vueltas por las mesas'", enumeró.

Ante la insistente reprobación, el gobernador justificó la decisión que tomó de suspender la consulta: "Hoy mi prioridad y principal responsabilidad es garantizar la transparencia del proceso electoral y no dar ningún espacio para que se pueda cuestionar o poner en duda, como ya se intenta hacer, ni el proceso ni el resultado, en una elección que probablemente será muy disputada".

"Y además preservar la discusión sobre la reforma de la Constitución del bastardeo con el que se intenta ensuciar el debate, para utilizarlo en el marco de la campaña electoral", justificó.

"Decidimos suspender la aplicación del decreto, para no dar ninguna excusa a que se pueda enturbiar el proceso electoral, en una provincia que hace muchos años dejó atrás el tiempo en que se tiraban urnas al río o se tardaba meses en un recuento definitivo para saber quién era el gobernador, y que se caracteriza por contar con el sistema electoral más transparente del país", cerró.