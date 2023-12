La UCR rechaza el DNU de Milei: para Lousteau es "inválido" y pide una "ley espejo"

El nuevo titular del radicalismo sostuvo asimismo que “los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros” y expresó también que “con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGugaLusto%2Fstatus%2F1737847761092190401&partner=&hide_thread=false Anoche el presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita.



Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores… — Martín Lousteau (@GugaLusto) December 21, 2023

“Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma”, opinó el titular nacional del radicalismo.

En este sentido, expresó que “el respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad”.

“Es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad. Así no funciona una democracia plena”, manifestó el legislador nacional.

>> Leer más: Milei defendió el DNU y anticipó: "Les aviso que hay más"

Asimismo, Lousteau sugirió que “el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente”.

“Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos”, concluyó.