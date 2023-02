La referente de Milei en Rosario rechaza que se intercambien cargos por "favores sexuales"

En declaraciones radiales de este lunes a la mañana , la militante libertaria Mila Zurbiggen expresó que en La Libertad Avanza, la fuerza política de MIlei, “no hay organización, no hay mesas donde se decidan las cosas. Se pone a personas en cargos idóneos por favores sexuales. A mí como mujer de 23 años, aunque no comparto nada del feminismo, no me parece correcto. Es una práctica de la casta que no tiene nada que ver. Me molestó muchísimo porque es un trabajo serio, por más que seamos jóvenes. No somos borregos que vamos a correr detrás de mujeres sin ropa”.