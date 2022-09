La Justicia sospecha que el atacante de Cristina no habría actuado solo

Fernando Sabag Montiel, detenido por intentar matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no habría actuado solo. La jueza federal María Eugenia Capuchetti sospecha que pudo hacerlo con otras personas a partir del análisis de las cámaras de seguridad del edificio de la ex presidenta. Por eso tomó la decisión de decretar el secreto de sumario de la causa judicial. Antes, le tomó declaración a un supuesto amigo del atacante y a los peritos informáticos que manipularon el celular del imputado para desbloquearlo y se borró la información.

A las cámaras de seguridad se suman otros elementos que recibió el juzgado. Uno de ellos son las llamadas entrantes y salientes del teléfono celular de Sabag Montiel.

Por el secreto de sumario no hubo precisiones del alcance de que el acusado no actuó solo. Pero, según publicó el portal Infobae ,en principio no se trata de un organización sofisticada. Sin embargo las fuentes repitieron lo mismo que desde el inicio de la investigación: no se descarta ninguna hipótesis y todas están abiertas.

Por otra parte, en la causa declaró como testigo Mario Pablo Borgarelli, quien al día siguiente del ataque a Cristina Kirchner fue entrevistado por el canal Telefe como amigo de Sabag Montiel. En su testimonial, Borgarelli aclaró que no es amigo, sino conocido y no aportó datos sobre el hecho que se investiga. Sí dijo que creía capaz a Sabag Montiel de hacer lo que hizo. El testigo aportó voluntariamente su celular para ser analizado.

Si bien lo que declaró Borgarelli no aporta al hecho del ataque los investigadores señalaron que sí puede ser útil para el perfil virtual y económico que la Justicia está realizando sobre Sabag Montiel.

Sobre la prueba tecnológica también se hizo la extracción del contenido de la laptop HP que se secuestró en la casa de Sabag Montiel y se analizará para determinar que puede ser relevante para la investigación.

También declararon peritos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que trabajaron sobre el celular del acusado, lo que generó polémica en las últimas horas por cómo se había manipulado ya que cuando se intentó abrir apareció la leyenda “reseteado a fábrica” y no se pudo acceder.

La perito de la PSA Camila Dafne Seren dijo que el teléfono no pudo haber sido formateado de manera remota. Dijo que para que eso ocurra “resulta necesario que el equipo de comunicaciones se encuentra conectado mediante cable de conexión a la herramienta utilizada” y que “no es posible usar la herramienta de Wifi, la conexión sí o sí es con cable. También se puede dar el caso que al momento de proceder a realizar una extracción de datos haya una interrupción de esa comunicación con la herramienta y genere ese fallo, eso también puede pasar”.

Pero el contenido del celular, un Samsung Galaxy A50, que se le secuestró la noche del jueves pasado cuando fue detenido, todavía no se obtuvo. Se están barajando distintas opciones tecnológicas para hacerlo. La justicia sí ya tiene el contenido de la tarjeta SIM y del chip del teléfono.

Por otra parte, la jueza Capuchetti mantendrá a Sabag Montiel detenido en la dependencia de la Policía Federal de la calle Cavia al 3300. Está alojado allí desde el jueves pasado y hasta ese lugar se trasladó la magistrada y el fiscal Carlos Rívolo para tomarle declaración indagatoria, a lo que el acusado se negó.

La jueza entiende que por el momento es el lugar más seguro para detención y no una cárcel federal. La magistrada tiene 10 días para resolver si procesa al acusado, lo que se descarta que hará.

En relación al reseteo del celular al estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir esto y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En su caso, no se logró la extracción de información.

En tanto terminó el peritaje sobre la computadora laptop HP que se secuestró en el domicilio del acusado y se ordenó analizar el material obtenido.

El teléfono celular que portaba Sabag Montiel, el agresor detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un reseteo en los momentos en que la Justicia intentaba extraer información, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.

El juzgado, por estas horas, evalúaba solicitar a Estados Unidos colaboración tecnológica para avanzar con el peritaje del celular.

Las medidas de prueba apuntan, entre otras cosas, a saber si la acción fue planificada o, cuanto menos, comentada previamente por el agresor con su entorno.

En tanto, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que ya “está lista” la solicitud de la ex mandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de “negligencia y encubrimiento agravado” (ver página 15).

Funcionarios del gobierno y legisladores del oficialismo exigieron “respuestas” a la Justicia ante las versiones de que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular.

“Si realmente pasó esto, parece que nos está cargando el Poder Judicial. Una causa que es conmoción mundial y pasan estas cosas”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, del mismo modo que el diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade expresó: “¿Alguna duda de que la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo están trabajando para encubrir el intento de magnicidio contra Cristina?”.

Su compañero de bloque Leopoldo Moreau se expresó en el mismo sentido. “¿Cómo es posible que el celular haya sido entregado por el juzgado a la PSA en un sobre abierto y sin cadena de custodia? Más que preguntarle a los peritos por su actuación habría que preguntarse cómo el aparato salió del juzgado en esas condiciones”.

El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sostuvo desde Twitter que ese partido reclamó el sábado en la sesión del Congreso que “se llegue a la verdad y las últimas consecuencias” en el caso, aunque alertó que “la pérdida de información del teléfono del agresor de Cristina, que está en poder de las fuerzas de seguridad federales, es una pésima noticia”.