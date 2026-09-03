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La Justicia boliviana confirmó el traslado de Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad

El consultor político argentino deberá cumplir seis meses de prisión preventiva por una causa de presunto enriquecimiento ilícito. También está detenido por el ataque contra su expareja

3 de septiembre 2026 · 19:12hs
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La Justicia boliviana confirmó la prisión preventiva del consultor político Fernando Cerimedo. 

Gentileza El Deber

La Justicia boliviana confirmó la prisión preventiva del consultor político Fernando Cerimedo. 

La Justicia de Bolivia confirmó el traslado del consultor político argentino Fernando Cerimedo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en las afueras de La Paz, donde deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó una apelación presentada por la defensa y ratificó la resolución del juez de Instrucción Penal Anticorrupción. Los abogados habían solicitado que Cerimedo permaneciera en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde se encuentra alojado actualmente.

La defensa argumentó que el traslado podría poner en riesgo la vida del consultor por su estado de salud y sostuvo que desde Palmasola puede ejercer adecuadamente su derecho a defenderse. Pese al revés judicial, este viernes se realizará una nueva audiencia en la que sus representantes intentarán frenar la derivación a Chonchocoro. Todavía no se informó cuándo se concretaría el operativo.

El penal de máxima seguridad se encuentra en el altiplano paceño, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí Cerimedo deberá cumplir la segunda prisión preventiva dictada en su contra, esta vez por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.

La Justicia, tras los pasos de Cerimedo

La causa se abrió luego de que las autoridades encontraran cerca de 50.000 dólares en distintas monedas durante un allanamiento a una vivienda de La Paz vinculada con el argentino. En el operativo también se secuestró un conjunto de dispositivos electrónicos que los investigadores describieron como una “granja de bots”, presuntamente utilizada para generar y difundir mensajes automatizados mediante cuentas falsas.

Cerimedo negó las acusaciones, sostuvo que el dinero proviene de sus empresas de comunicación y marketing digital y rechazó haber influido en las decisiones del presidente boliviano, Rodrigo Paz, a quien reconoció haber asesorado de manera informal.

Fernando Cerimedo y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Fernando Cerimedo y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

La investigación económica avanza en paralelo con la causa por el ataque a tiros que sufrió su expareja, la abogada y dirigente política Nadia Beller, el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Dos hombres vestidos como repartidores la interceptaron en las inmediaciones de un hotel y le dispararon. Beller sobrevivió y señaló a Cerimedo como supuesto autor intelectual del atentado, acusación que el consultor rechaza.

Por ese expediente, un juez ya le había impuesto otros 180 días de prisión preventiva en Palmasola. Según la Fiscalía General boliviana, enfrenta además investigaciones por violencia doméstica, tráfico de sustancias controladas y confabulación.

Repercusión en Chile

El caso también abrió un frente político en Chile. La Cámara de Diputados de ese país creó una comisión investigadora para determinar si se utilizaron bots, cuentas automatizadas y campañas de desinformación durante elecciones y plebiscitos celebrados desde 2020.

La pesquisa buscará establecer, entre otros puntos, cuál fue la participación de Cerimedo en la campaña por el Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022 y si mantuvo vínculos con el Partido Republicano.

>>Leer más: Juraron los jueces propuestos por Milei para un tribunal clave

El presidente chileno, José Antonio Kast, admitió que conoce al consultor argentino, pero negó que haya trabajado para sus campañas o que mantenga contratos con su gobierno.

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