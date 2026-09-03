La Capital | Política | jueces

Juraron los jueces propuestos por Milei para un tribunal clave

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola asumieron en la Cámara Federal porteña, una instancia decisiva por su rol en las causas de corrupción

3 de septiembre 2026 · 17:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi asumieron como magistrados de la Cámara Federal porteña ante autoridades del gobierno y parte de la primera plana de la Justicia.

Gentileza La Nación

Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi asumieron como magistrados de la Cámara Federal porteña ante autoridades del gobierno y parte de la primera plana de la Justicia.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola juraron este jueves como jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más relevantes del país por su intervención en las principales causas de corrupción y otros expedientes de alto impacto político.

La ceremonia reunió en Comodoro Py a autoridades del gobierno nacional y a buena parte de la plana mayor de la Justicia federal.

El acto se realizó al mediodía en la sala Amia, el auditorio más grande del edificio de Retiro, que quedó colmado de magistrados, fiscales, funcionarios y empleados judiciales. La toma de juramento estuvo a cargo del camarista Eduardo Farah, vicepresidente del tribunal en ejercicio de la presidencia.

En el estrado estuvieron el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Justicia, Santiago Viola, y los camaristas Mariano Llorens y Farah.

Cada “sí, juro” fue seguido por un prolongado aplauso y, al finalizar la ceremonia, se formaron dos largas filas para saludar a los nuevos integrantes.

Un tribunal clave en Comodoro Py

Con las asunciones quedó completa la Sala I, integrada por Bertuzzi, Yadarola y Llorens. La Cámara funciona como tribunal de alzada de los juzgados de Comodoro Py y revisa procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba y otras resoluciones en investigaciones por corrupción, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas y delitos complejos.

La nueva composición deberá intervenir en expedientes sensibles para el oficialismo y la oposición. Entre ellos aparecen la investigación por la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei, la causa del vacunatorio VIP, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri, que alcanza al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y una investigación por el presunto vaciamiento de YPF.

En el caso $Libra, la Sala I tiene pendiente definir si confirma la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de excluir como querellantes a inversores que denunciaron haber sido estafados.

Los nombramientos quedaron formalizados esta semana mediante los decretos 848/2026 y 847/2026, firmados por Milei y Mahiques.

Rosatti y Yadarola, tras la jura.

Rosatti y Yadarola, tras la jura.

Los pliegos recibieron el acuerdo del Senado el 27 de agosto pasado, aunque con apoyos políticos diferentes. Yadarola obtuvo 66 votos y fue avalado por unanimidad, incluido el respaldo del kirchnerismo. Bertuzzi reunió 44 sufragios positivos y 23 negativos, ante la resistencia de parte de la oposición.

El voto peronista a Yadarola llamó la atención porque el magistrado había sido cuestionado por ese espacio a raíz de su participación en el viaje realizado en 2022 por jueces, funcionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. El hecho derivó en denuncias y quedó asociado por el kirchnerismo a sus acusaciones sobre una trama de “lawfare”.

El perfil de los nuevos jueces de la Cámara Federal

Yadarola llega desde el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, que encabezaba desde 2015. Ingresó al Poder Judicial en 1997 y también trabajó en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py. Entre otros expedientes, reactivó la investigación por la valija de Guido Antonini Wilson.

>>Leer más: En Chile, Milei criticó a Pedro Sánchez y a Macri y reivindicó el derrocamiento de Allende

Bertuzzi ya ocupaba una vocalía de la Sala I desde 2018, cuando fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 durante el gobierno de Macri.

La Corte Suprema resolvió en 2020 que ese traslado era transitorio y que podía permanecer hasta la cobertura regular del puesto. El magistrado concursó para esa misma vacante y ahora quedó confirmado como titular.

La llegada de Yadarola desplaza a Leopoldo Bruglia, quien había sido trasladado junto a Bertuzzi durante el macrismo, pero no participó del concurso y deberá regresar a su cargo de origen en el Tribunal Oral Federal N° 4.

>>Leer más: Destituyeron a un fiscal santafesino por simular el robo de neumáticos y ya son diez los casos que sacuden al MPA

La jura cerró así un proceso que comenzó con los concursos del Consejo de la Magistratura, continuó con la elección de los candidatos por el Poder Ejecutivo y concluyó con el acuerdo del Senado.

Desde ahora, Bertuzzi y Yadarola ocuparán de manera definitiva dos lugares desde los que se define buena parte del rumbo de las investigaciones que comprometen al poder político.

Noticias relacionadas
 Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Advierten que el presidente Milei "está en modo Galtieri"

destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al mpa santafesino

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA santafesino

politicos en redes: pullaro en el conducto cloacal, erre de respeto y la faraona

Políticos en redes: Pullaro en el conducto cloacal, erre de Respeto y La Faraona

El presidente Javier Milei durante su participación en el Foro de Madrid. 

En Chile, Milei criticó a Pedro Sánchez y a Macri y reivindicó el derrocamiento de Allende

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Lo último

El banderazo de Newells se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

El banderazo de Newell's se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

La Justicia boliviana confirmó el traslado de Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad

La Justicia boliviana confirmó el traslado de Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Procesaron por lavado de dinero al empresario rosarino Lelo Pérez, el exnovio de Victoria Xipolitakis

En la causa también están implicados su hijo, un socio y un expolicía. El juzgado resolvió mantener la excarcelación previamente concedida a cada uno de ellos

Procesaron por lavado de dinero al empresario rosarino Lelo Pérez, el exnovio de Victoria Xipolitakis
Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA santafesino
Política

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA santafesino

La Ciudad

El parque acuático de Rosario estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

Sobran dólares y faltan pesos: el diagnóstico del gurú rosarino del blue sobre el mercado cambiario
Economía

"Sobran dólares y faltan pesos": el diagnóstico del gurú rosarino del blue sobre el mercado cambiario

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta
Policiales

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas
Política

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Ovación
Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier
Ovación

Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier

Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier

Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier

La reserva de Central metió una gran remontada, mantuvo el invicto y sigue subiendo

La reserva de Central metió una gran remontada, mantuvo el invicto y sigue subiendo

El director técnico rosarino con pasado en Central con récord de permanencia en un club del ascenso

El director técnico rosarino con pasado en Central con récord de permanencia en un club del ascenso

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Procesaron por lavado de dinero al empresario rosarino Lelo Pérez, el exnovio de Victoria Xipolitakis

Procesaron por lavado de dinero al empresario rosarino Lelo Pérez, el exnovio de Victoria Xipolitakis

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La Ciudad
La Ciudad

El parque acuático de Rosario estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

Cesó el alerta por tormentas para Rosario pero se viene un brusco descenso de temperatura

Cesó el alerta por tormentas para Rosario pero se viene un brusco descenso de temperatura

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa
Policiales

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa

Murió Gloria Steinem, ícono del movimiento feminista, a los 92 años
Zoom

Murió Gloria Steinem, ícono del movimiento feminista, a los 92 años

La ruta 18 fue escenario de un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados
La Región

La ruta 18 fue escenario de un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados

La OMM extendió la duración de El Niño intenso y anticipó que será un fenómeno muy fuerte
Información General

La OMM extendió la duración de El Niño intenso y anticipó que será un fenómeno "muy fuerte"

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones

Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta
La Ciudad

Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

La actividad metalúrgica de Rosario cayó 14% en el primer semestre
Economía

La actividad metalúrgica de Rosario cayó 14% en el primer semestre

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes
Policiales

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes

La policía francesa desmanteló un plan criminal que incluía el secuestro de Kylian Mbappé
Ovación

La policía francesa desmanteló un plan criminal que incluía el secuestro de Kylian Mbappé

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi
La Ciudad

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Newells y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro
Ovación

Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Cómo están los jugadores tocados en Central y qué alternativas maneja Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo están los jugadores "tocados" en Central y qué alternativas maneja Almirón

México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija
Información General

México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija

Sin facturación ni respaldo en Don Web: ¿qué hacer cuando se caen los servidores?
La Ciudad

Sin facturación ni respaldo en Don Web: ¿qué hacer cuando se caen los servidores?

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer
Policiales

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar, dijo Milei sobre su reelección
Política

"Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar", dijo Milei sobre su reelección

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis
La Ciudad

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis