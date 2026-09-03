Juraron los jueces propuestos por Milei para un tribunal clave

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola asumieron en la Cámara Federal porteña, una instancia decisiva por su rol en las causas de corrupción

Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi asumieron como magistrados de la Cámara Federal porteña ante autoridades del gobierno y parte de la primera plana de la Justicia.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola juraron este jueves como jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más relevantes del país por su intervención en las principales causas de corrupción y otros expedientes de alto impacto político .

La ceremonia reunió en Comodoro Py a autoridades del gobierno nacional y a buena parte de la plana mayor de la Justicia federal .

El acto se realizó al mediodía en la sala Amia, el auditorio más grande del edificio de Retiro, que quedó colmado de magistrados, fiscales, funcionarios y empleados judiciales . La toma de juramento estuvo a cargo del camarista Eduardo Farah, vicepresidente del tribunal en ejercicio de la presidencia.

En el estrado estuvieron el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; el secretario de Justicia, Santiago Viola , y los camaristas Mariano Llorens y Farah .

Cada “sí, juro” fue seguido por un prolongado aplauso y, al finalizar la ceremonia, se formaron dos largas filas para saludar a los nuevos integrantes.

Un tribunal clave en Comodoro Py

Con las asunciones quedó completa la Sala I, integrada por Bertuzzi, Yadarola y Llorens. La Cámara funciona como tribunal de alzada de los juzgados de Comodoro Py y revisa procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba y otras resoluciones en investigaciones por corrupción, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas y delitos complejos.

La nueva composición deberá intervenir en expedientes sensibles para el oficialismo y la oposición. Entre ellos aparecen la investigación por la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei, la causa del vacunatorio VIP, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri, que alcanza al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y una investigación por el presunto vaciamiento de YPF.

En el caso $Libra, la Sala I tiene pendiente definir si confirma la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de excluir como querellantes a inversores que denunciaron haber sido estafados.

Los nombramientos quedaron formalizados esta semana mediante los decretos 848/2026 y 847/2026, firmados por Milei y Mahiques.

Rosatti y Yadarola, tras la jura.

Los pliegos recibieron el acuerdo del Senado el 27 de agosto pasado, aunque con apoyos políticos diferentes. Yadarola obtuvo 66 votos y fue avalado por unanimidad, incluido el respaldo del kirchnerismo. Bertuzzi reunió 44 sufragios positivos y 23 negativos, ante la resistencia de parte de la oposición.

El voto peronista a Yadarola llamó la atención porque el magistrado había sido cuestionado por ese espacio a raíz de su participación en el viaje realizado en 2022 por jueces, funcionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. El hecho derivó en denuncias y quedó asociado por el kirchnerismo a sus acusaciones sobre una trama de “lawfare”.

El perfil de los nuevos jueces de la Cámara Federal

Yadarola llega desde el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, que encabezaba desde 2015. Ingresó al Poder Judicial en 1997 y también trabajó en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py. Entre otros expedientes, reactivó la investigación por la valija de Guido Antonini Wilson.

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Bertuzzi ya ocupaba una vocalía de la Sala I desde 2018, cuando fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 durante el gobierno de Macri.

La Corte Suprema resolvió en 2020 que ese traslado era transitorio y que podía permanecer hasta la cobertura regular del puesto. El magistrado concursó para esa misma vacante y ahora quedó confirmado como titular.

La llegada de Yadarola desplaza a Leopoldo Bruglia, quien había sido trasladado junto a Bertuzzi durante el macrismo, pero no participó del concurso y deberá regresar a su cargo de origen en el Tribunal Oral Federal N° 4.

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La jura cerró así un proceso que comenzó con los concursos del Consejo de la Magistratura, continuó con la elección de los candidatos por el Poder Ejecutivo y concluyó con el acuerdo del Senado.

Desde ahora, Bertuzzi y Yadarola ocuparán de manera definitiva dos lugares desde los que se define buena parte del rumbo de las investigaciones que comprometen al poder político.