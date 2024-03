La integrante de Hijos que fue atacada relató el violento episodio en primera persona

Este lunes, la militante de Hijos regional de Ciudad de Buenos Aires habló en público por primera vez. En comunicación con "Habra Consecuencias", ciclo radial del destape, Sabrina Bölke relató en primera persona el aberrante ataque que sufrió por parte de dos hombres que todavía no se encuentran identificados. Afirmó que la torturaron en su casa por más de 20 minutos, y que le dijeron que la iban a matar.

Bölke contó que el atroz episodio tuvo lugar el pasado 5 de marzo. "Salí del trabajo a las 8 de la noche, y cuando llegué a mi casa y abrí la puerta habían dos personas trás de la puerta, esperándome", comenzó a relatar la militante de derechos humanos.

"Cuando entré a mi domicilio me tomaron del cuello, me redujeron y me insultaron", continuó, y agregó: "Estuvieron torturando entre 15 y 20 minutos, me ataron con alambres, me vendaron los ojos, me taparon la cabeza y me apuntaron con un arma y me dijeron que me iban a matar. Pensé que mi vida iba a terminar ahí".

"Me dijeron que no hablara nunca más, que sabían donde trabajaba y que no tenía que hablar más de mi trabajo en derechos humanos", reveló Sabrina y detalló: "Me dijeron que no venían a robarme, sino que venían a matarme".

Además, la militante confesó que cuando volvió del Hospital Pirovano, donde fue asistida, encontró en una de las paredes de su domicilio el siguiente mensaje: "VLLC, ñoqui". La sigla responde a la frase "Viva la Libertad, carajo", y es utilizada por toda el ala libertaria, incluido el presidente.

Por último, le preguntaron a la integrante de Hijos si veía algún vínculo entre los "discursos de odio" del oficialismo y el ataque. "No le puedo echar la culpa (al gobierno) en términos judiciales, pero sí hay un caldo de cultivo de odio y de violencia que habilitan este tipo de cosas", detalló Sabrina Bölke. Por otro lado, confirmó que la causa ya está en manos de la Justicia.

La denunciante afirmó que desde el 5 de marzo, día en el que la atacaron, su vida "quedó suspendida" y que no puede volver a "ser la misma persona que antes".