La Feria del Libro abrió con fuertes críticas a Javier Milei y sus "embestidas contra la cultura"

Pese a las críticas y embestidas hacia la cultura, Milei tiene previsto presentar el 12 de mayo su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. De la teoría económica a la acción política”. La presentación no se realizará en uno de los habituales salones de la feria sino en la pista exterior de exhibición de la Sociedad Rural, algo inédito.

"El presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar en este espacio cuya presencia está prevista para el domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural", dijo Vaccaro, y sus palabras fueron coronadas por un abucheo del público. “Su participación en la feria implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar. Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón: ‘No hay plata’”, en referencia a la frase de cabecera del economista ultraliberal. En ese marco, advirtió que "todo a lo atinente a su seguridad y la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional".

Vaccaro remarcó: "No registra a la memoria de nuestra feria que el gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento. La excusa de que la participación del Estado nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira".

La 48° Feria del Libro de Buenos Aires comenzó este jueves en La Rural de Palermo y se extenderá hasta el 13 de mayo. Lisboa será la ciudad invitada de honor en esta edición, que tendrá como eventos destacados la celebración de los 60 años de “Mafalda”, el personaje de historieta de dibujante Quino, y de los 110 años del nacimiento del escritor Julio Cortázar.

Como todos los años, la actividad se realiza en el Predio de La Rural (Av. Sarmiento 2704). Estará abierta durante la semana de 14 a 22 y los fines de semana (incluyendo el feriado del miércoles primero de mayo) de 13 a 22. Además, el sábado 27 de abril se celebrará la Noche de la Feria, por lo que durante esa jornada excepcionalmente estará abierta de 13 a medianoche.