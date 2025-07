La buena noticia del lunes: Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 140

La mujer que conoció su verdadera historia nació entre enero y febrero de 1978. "Inexorablemente, la verdad sobre los crímenes de la dictadura sigue saliendo a la luz", sentenció de Carlotto.

Según señalaron, Noemí nació el 8 de febrero de 1955 en Mar del Plata y Daniel el 12 de nov de 1951 en la ciudad de La Plata. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista. "A el sus compañeros lo llamaban Pablo y sus amigos El Pelado o El Loco. A ella su familia le decía Noe y sus compañeras Negrita", contó la presidente de Abuelas.

La pareja fue secuestrada el 2 de noviembre de 1977 y todavía no está claro si ella fue secuestrada en La Plata o en el mismo operativo en el que se llevaron a Daniel, en Buenos Aires, en barrio norte. La joven de 22 años estaba embaraza de 6 o 7 meses y los dos fueron vistos por sobrevivientes en el centro clandestino Club Atlético.

La familia de Noemí fue diezmada por el terrorismo de Estado. Su padre, Laudelino Macedo, su hermana, Gloria Nelly, con su compañero Rubén Justo García y la hija de ambos, Miriam Viviana García, y otro cuñado, Oscar López Lamela, fueron secuestrados y todos continúan desaparecidos.

Noemi.jpeg Noemí tenía 22 años cuando fue secuestrada y desaparecida durante la última dictadura cívico militar

La nieta restituida tiene además dos hermanos por parte del padre de dos relaciones anteriores, Ramón y Paula, que la buscaban incansablemente hace años.

Entre lágrimas y emoción, Ramón Imana habló en la conferencia de este martes. "Es un momento difícil y lindo a la vez. Gracias Estela, gracias Abuelas. En la Plata buscamos a esta hermana muchísimo. Pensamos que habíamos agotado todas las instancias y que era un caso cerrado. Y sin embargo, las Abuelas nos demuestran que nunca es el último paso, la última esperanza. Esto es una reparación, una certeza que nunca mas va a ser incertidumbre", dijo emocionado.

El hermano de la nieta restituida relató que en el 2019, tras una jornada con Abuelas, le escribió una carta a su hermana. "Tus abuelas se fueron sin conocerte. De más chico me preguntaba más seguido por vos. Me daba miedo tal vez haberte cruzado la mirada o haber intercambiado una palabra sin saber. Pasar de largo y seguir un camino distinto. ¿Tenes el pelo largo, la piel oscura como yo, tenes hijos?. Me pregunto algunas noches si tenes nombre, que ahora lo se. Si estas segura cada día de quien sos, hoy sabemos que sí. Y si tenes dudas lo único que me sale decir es que sigamos buscando hasta encontrarte, encontrarnos. Y te encontramos", fueron algunas palabras de aquella carta que hoy pudo decir en voz alta.