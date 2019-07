Kicillof: "En tres años y medio no cumplieron nada de lo que dijeron"

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, cuestionó con dureza al oficialismo, aseguró que la elección para "no está fácil" para la oposición y disparó: "En tres años y medio no cumplieron nada de lo que dijeron".

Consultado sobre las declaraciones de la gobernadora bonaerense, que dijo que Kicillof "es parte de un sistema que gobernó la provincia durante 28 años", afirmó que Vidal "desconoce que se está perdiendo empleo", y detalló: "Hay 1200 puestos menos, no puede hacerse la distraída de lo que pasa hoy".

"Que me conozca Vidal a mí no es lo importante. El problema es que conozca la provincia, que es la que está gobernando", disparó el exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que el gobierno prometió "muchísimas promesas de obra que no cumplieron".

"No se están inaugurando más obras que el gobierno pasado", insistió Kicillof, quien señaló que el financiamiento se hace con los presupuestos de intendentes, y añadió: "Tienen muy poco para mostrar, parece que su agenda es hablar mal de nosotros".

Asimismo, enfatizó que "el principal riesgo que tiene el gobierno es que se hable de la realidad" y acusó al oficialismo de "trabajar para que se hable del pasado". "Hay muchísimos problemas que antes no había. El gobierno no te cuida el bolsillo y no le importa. Vienen devaluando muy fuerte, el peso de esa deuda es cada vez mayor", concluyó.