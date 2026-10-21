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Santa Fe, anfitriona del caballito de batalla del mileísmo: la primera expo Rigi del país

Los proveedores se reunirán con representantes de grandes proyectos de minería para generar negocios. La apuesta de la Nación y la del gobierno de Pullaro

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

21 de octubre 2026 · 06:10hs
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Santa Fe prepara la expo Rigi para acercar proveedores con las mineras.

Santa Fe prepara la expo Rigi para acercar proveedores con las mineras.

Santa Fe pone la casa para la primera ronda de negocios del caballito de batalla del gobierno nacional: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi). La idea es reunir a los representantes de las grandes inversiones del régimen productivo, principalmente de minería, con todo un entramado de proveedores.

El gobierno provincial volverá a ser un punto de articulación de la producción nacional. El jueves 29 de octubre, los salones de La Fluvial en Rosario albergarán la primera Ronda de Negocios del Rigi, una jornada coordinada entre el Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de Santa Fe, a través de la cartera de Desarrollo Productivo.

La encabezarán el gobernador Maximiliano Pullaro, quien, en principio, recibirá a sus pares de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy, y funcionarios nacionales.

Asegurada la presencia del secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, sin confirmación aún de la posibilidad de que desembarquen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En las filas libertarias en Santa Fe deslizaron que la eventual llegada del presidente Javier Milei quedará confirmada o desestimada sobre la hora.

RIGI en Santa Fe

La iniciativa reunirá a grupos inversores con titulares de empresas proveedoras de bienes de capital, insumos y servicios técnicos e industriales, energía, tecnología y obras, con el propósito de insertar la capacidad instalada en los planes de inversión aprobados y en evaluación, con foco en minería de escala, desarrollo industrial e infraestructura pesada.

Justamente, hasta ahora hay cerca de 40 compradores, de los cuales la mitad pertenece a proyectos de Rigi (15 de minería y el resto de industria e infraestructura) y también hay seis mineras sin el régimen. Del otro lado ofrecerán productos y servicios unas 1.650 empresas de todo el país, de las cuales casi la mitad son santafesinas.

La idea de armar la cumbre surgió durante el Santa Fe Business Forum (SFBF). La Nación venía pensando un espacio para promocionar el Rigi y explicarlo, y que no quede la sensación de que solo tiene valor para las provincias extractivistas. Es una vidriera para los CEOs.

En ese marco, las operadoras mineras Vicuña, Río Tinto y Glencore compartirán experiencias sobre el desarrollo de proveedores, su integración a las cadenas de valor y los criterios que tienen en cuenta para incorporarlos.

“Lo planteamos allí junto a la Nación: el objetivo es acercar las dos puntas. Santa Fe no tiene yacimientos mineros, pero cuenta con las fábricas, la ingeniería y el conocimiento para abastecerlos”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini.

“La elección de Santa Fe como punto de partida de estas rondas confirma el peso de la provincia. Tenemos el músculo metalmecánico, la capacidad logística y la tecnología para responder a las exigencias de proyectos internacionales”, agregó.

Uno de los paneles estará dedicado a las herramientas de financiamiento para empresas y contará con la participación de representantes del sistema de garantías, el mercado de capitales y el sector financiero.

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